El emocionante posteo de Darío Barassi por el primer año de su hija

Y destacó: "Tus pies de empanadas a los que les haría el repulgue día y noche son mi banquete cada mañana. Tus manitos calentitas y pliégudas son la caricia que siempre necesito".

"No sé que estoy escribiendo, la idea era hacer un posteo deseándote feliz cumpleaños y bajo esa excusa dejar plasmado eternamente todo mi amor hacia vos, pero no puedo más que describirte y babear mientras lo hago. Me tenés loco, me conquistaste, pensé q no tenía capacidad para amar a mas nadie en el mundo y apareciste y partiste todo al medio haciendo de este universo y de este hombre una mejor versión. ", remarcó.