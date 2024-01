El duro momento de Silvina Escudero tras perder su embarazo

Silvina Escudero perdió su primer embarazo: "Buscaron un bebé con tratamiento. Ella está muy triste"

Y siguió: “Esta muy triste, Silvina estaba embarazada, me había enterado, le escribí, me lo confirmó muy contenta, estaba esperando que se cumplan los tres meses, y cuando llegaron me dijo esperamos un poco más no voy a entrar en detalles pero en la semana 14 perdió el embarazado y este es el tema que la tenía tan alejada”.

“Primero se decidió como proyecto familiar a buscar un bebé con tratamiento, con su marido. Finalmente llegó, se escondió un tiempo porque no quería que se le vea la pancita y después el embarazo se interrumpió”, finalizó el periodista, y aseguró que su marido Federico y su hermana Vanina Escudero fueron un gran sostén para ella en este difícil momento.