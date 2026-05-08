La Iglesia adviertió: crecen pedidos de ayuda social de la clase media baja

El titular de la Conferencia Episcopal alertó además sobre el crecimiento de la indigencia. “Los números de gente en situación de calle son muy alarmantes”, sostuvo.

En otro tramo, Marcelo Colombo explicó el significado de justicia social. “La justicia social es la dimensión de acompañamiento de la vulnerabilidad por parte del Estado. Nadie debería quedar al margen de la vida social cuando no tiene lo necesario para vivir”, planteó a Futurock.

Al ser consultado por la relación con el Gobierno, Colombo deslizó: “Creo que a veces puede pasar que en algunos sectores de la dirigencia crean que la Iglesia es una oposición política y la verdad es que no lo somos. Tratamos de aportar una mirada ahí donde nuestra gente más pobre queda invisibilizada”.

Por otra parte, a principios de abril, la Conferencia Episcopal le envió una carta al ministro de Salud, Mario Lugones, donde denunciaron el retraso y la insuficiencia de los aportes estatales que atraviesan las instituciones dedicadas al cuidado y acompañamiento de personas con discapacidad.

“Muchas de ellas se encuentran en una crisis económica de extrema gravedad, debido al retraso y la insuficiencia de los aportes estatales, lo que ha generado déficits que comprometen aspectos esenciales de la atención, como la alimentación, los medicamentos y el pago de los salarios de quienes dedican su vida al cuidado de las personas con discapacidad”, indicaba la misiva.

El encuentro de la Iglesia con un grupo de intendentes peronistas

Un grupo de intendentes del PJ del conurbano y representantes de la Iglesia Católica alertaron sobre la situación social en la provincia de Buenos Aires y advirtieron sobre una “aceleración de la crisis” ante la caída del consumo, el aumento del desempleo y el crecimiento de la demanda alimentaria.

El encuentro se realizó este miércoles, en el que participaron Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mariel Fernández (Moreno), Andrés Watson (Florencio Varela), Ariel Sujarchuk (Escobar), Fernando Espinosa (La Matanza) y Pablo Descalzo (Ituzaingó). También asistió el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.

“Compartimos el duro diagnóstico sobre la situación que se vive en nuestros barrios y la necesidad de que todos los sectores unamos esfuerzos para llevar trabajo y comida a la casa de cada una de las familias argentinas”, indicó Ferraresi en sus redes sociales.

Al respecto, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, comentó que analizan trabajar en conjunto en mesas de diálogo.