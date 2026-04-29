Sivina Escudero se separó tras 9 años de relación

Uno de los datos que más llamó la atención es que, pese a la separación, ambos seguirían viviendo dentro del mismo complejo residencial en Nordelta. “Él hace un mes se fue de la casa. Viven cerca, dentro del mismo complejo en Nordelta”, detalló el panelista.

Además, aclararon que no existieron terceros en discordia. “No hay terceros en discordia. No es un tema que tenga que ver con eso. Fue el desgaste de las parejas”, sumó Ochoa sobre los motivos de la ruptura.

Por su parte, Ángel de Brito contó la conversación privada que mantuvo con la bailarina luego de conocerse la noticia: “Me sorprendió que me lo confirmó. Ella está bien, me dijo que hace mucho tiempo que venían con este tema. Estuvieron en Brasil de vacaciones, volvieron y tomaron la decisión. También me dijo que no lo sabe nadie, solo ella y su familia”.

Para cerrar, el conductor explicó que la charla entre ambos fue en buenos términos y sin conflictos mayores. “Ella me habló muy bien de él, me dijo que no hay ningún problema, que lo charlaron y que tomaron la decisión porque sienten que es lo mejor para cada uno. Así que bueno, punto final para este matrimonio”.