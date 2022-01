El costo de la fiesta de casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montaner

Así fue como la flamante intrusa Maite Peñoñori reveló cada uno de estos datos, donde también comentó “El salón peladito cuesta 600 mil pesos, sin cubierto, sin nada. Y el cubierto me dijeron que sale de 20 mil pesos para arriba, dependiendo qué elegís. Van a tocar varias bandas en vivo y van a tener varios DJ´s muy tops pero rotativos”. Así cuando Rodrigo Lussich, uno de los conductores del ciclo de América TV, hizo un cálculo a vuelo de pájaro con la información vertida deslizó “O sea que la boda podría estar en 20 millones de pesos por debajo de las patas”.

En tanto, con el correr de las horas la periodista rectificó algunas cifras al contar "Estuve averiguando, igual, y me quedé cortísima con los números, chicos. ¡Es mucho más caro el casamiento!. De base, el salón sale 20 mil dólares. ¡Me quedé muy, muy corta!”.

Una famosa se bajó del casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montaner

Este sábado, en horas del mediodía, será la boda entre Stefi Roitman y Ricky Montaner. La actriz y el hijo de Ricardo Montaner se unirán en matrimonio en una ceremonia religiosa mixta, dado que ella es judía y él es evangélico.

A la fiesta, que se realizará en un campo en la zona de Exaltación de la Cruz, asistirán entre 400 y 600 personas; y entre la lista hay nombres de muchas figuras del espectáculo. Sin embargo, en las últimas horas, Stefi y Ricky recibieron una mala noticia: una estrella de la TV anticipó que no asistirá por el aumento de casos de COVID en la Argentina.

¿De quién se trata? De Susana Giménez. La diva se encuentra descansando en su quinta en Punta del Este y, ante la situación epidemiológica en Buenos Aires, no vendrá para el casamiento.

La conductora no es la única que puso en duda su participación en la ceremonia. Marley también se habría bajado de la boda. ¿El motivo? El animador está en España con su programa diario y, por el momento, no tiene previsto regresar a la Argentina. Y eso no es todo. Lali Espósito, que fue compañera de Stefi en La Voz Argentina, estaría en la lista de los famosos que se bajaron del casamiento. La cantante está de viaje y, al parecer, no llegaría a tiempo al evento.