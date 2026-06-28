De 2009 a 2023: así creció el patrimonio de Jesica Cirio según la Justicia

2009-2023: catorce años de movimientos en dólares

El informe del Banco Central que analizó la PROCELAC muestra que, entre 2009 y 2023, Cirio realizó operaciones de compra y venta de moneda extranjera por un equivalente a 1.940.000 dólares. Es el dato más extenso en el tiempo de todo el informe: catorce años de operaciones cambiarias que el expediente registra con una particularidad —existe una inconsistencia en cómo se consignaron los montos, lo que generó cierta confusión entre las fuentes judiciales consultadas.

2013: la primera conexión con el negocio del juego

El año 2013 aparece como un antecedente clave. Ese año, Casino Victoria —la empresa vinculada al empresario Daniel Mautone— pagó un vuelo privado de Insaurralde a Uruguay. Es la primera vez que ese círculo empresarial aparece relacionado con la pareja, casi una década antes de los pagos millonarios que llegarían después.

2017-2023: los años de la televisión

Durante este período, Cirio integró la conducción de La Peña de Morfi, en Telefe, uno de los ciclos más vistos de la televisión argentina. Fueron los años de mayor exposición pública de la modelo y, en paralelo, también los años donde se concentran la mayoría de los movimientos patrimoniales que hoy analiza la Justicia.

2019-2023: el cepo cambiario y la transferencia desde Miami

En ese tramo, mientras regía el cepo cambiario en el país, llegó la transferencia internacional más relevante del expediente: 693.000 dólares provenientes de Zumba Fitness LLC, la empresa de Miami fundada por el bailarín colombiano Alberto "Beto" Pérez, dedicada a programas de entrenamiento físico.

2021-2023: el ingreso del dinero del juego

Este es el tramo más sensible de toda la cronología. En esos tres años, tres empresas vinculadas al negocio del juego le pagaron a Cirio un total de 70 millones de pesos: 35 millones de Desarrollos Turísticos Victoria S.A. —vinculada al Hotel Termas Victoria, que la propia Cirio promocionaba en sus redes—, 19 millones de Casino de Victoria S.A., ambas relacionadas con Mautone, y 17 millones del Hipódromo Argentino de Palermo, cuya concesión integran Federico de Achával y Cristóbal López.

El dato político que atraviesa este tramo es que Insaurralde manejó, desde su cargo en el gabinete bonaerense, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, organismo que regula justamente ese sector. El abogado Tomás Brady, de la ONG Poder Ciudadano, querellante en la causa, sostuvo que esos pagos "son una buena pista para investigar si se trata de supuestos sobornos encubiertos a favor de Insaurralde".

26 de enero de 2023: el préstamo que llamó la atención

En medio de ese período, y poco antes de la separación de la pareja, Cirio le prestó a Insaurralde 250.000 dólares y 2 millones de pesos, según un documento presentado por la propia defensa del ex funcionario. Allí se declaró que ese dinero formaba parte de su patrimonio personal.

Lo que detectó ARCA sobre sus declaraciones

Como parte final del análisis, la PROCELAC —a cargo del fiscal Diego Velasco— cruzó las declaraciones juradas de Ganancias de Cirio con datos de ARCA y encontró que los gastos declarados fueron superiores a los detectados por otras fuentes, como las facturas informadas por AFIP o los movimientos bancarios. También se hallaron discrepancias entre las facturas emitidas al exterior y los ingresos declarados, y se determinó que entre 2010 y 2023 las erogaciones detectadas superaron a los ingresos registrados.

Hacia dónde va la causa

Este informe se conoció después de que el fiscal Sergio Mola solicitara al juez Luis Armella la detención y el llamado a indagatoria de Insaurralde y Cirio, ante la posibilidad de que pudieran obstruir la investigación. La defensa de ambos rechazó el pedido. Para el 17 de julio se espera el informe contable de los peritos de la Corte, que podría ser determinante para el rumbo de la causa.