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La Fiesta Nacional del Sol ya tiene fecha y viajará al origen de los dinosaurios

La Fiesta Nacional del Sol 2026 se realizará del 20 al 22 de noviembre en Pocito y tendrá como eje al Parque Triásico, con una propuesta inspirada en Ischigualasto y el origen de los dinosaurios.

La Fiesta Nacional del Sol 2026 ya tiene fecha, escenario y temática. La gran celebración de los sanjuaninos se realizará desde el viernes 20 hasta el domingo 22 de noviembre y tendrá como protagonista a uno de los mayores tesoros naturales de la provincia: Ischigualasto y su historia de millones de años.

El Gobierno de San Juan confirmó que esta edición llevará el nombre de “Parque Triásico”, una propuesta que buscará poner en escena el fantástico origen de los dinosaurios y el patrimonio paleontológico sanjuanino, en un año marcado además por la próxima apertura del MuPa, Museo Paleontológico.

La temática elegida invita a redescubrir el Parque Provincial Ischigualasto, uno de los principales yacimientos paleontológicos del mundo y un lugar clave para conocer cómo era la Tierra durante el período Triásico.

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La Fiesta buscará llevar esa historia al público a través de arte, espectáculos y experiencias inmersivas, convirtiendo al patrimonio paleontológico en el eje de una celebración que cada año reúne a miles de sanjuaninos y turistas.

La propuesta apunta así a combinar cultura, identidad, entretenimiento y ciencia, con Ischigualasto como protagonista de una edición que tendrá una fuerte impronta vinculada al pasado prehistórico de la provincia.

La actividad principal comenzará el viernes 20 de noviembre en el predio ubicado en Pocito y se extenderá hasta el domingo 22. Durante esas tres jornadas se desarrollarán la feria temática y los espectáculos artísticos en los alrededores del Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay.

Pero la agenda comenzará un día antes. El jueves 19 de noviembre se realizará el FNS Forum, un espacio pensado para generar encuentros e intercambios entre representantes de los sectores productivo, empresarial e institucional.

Convocatorias y programación: cuándo se conocerán

Por el momento, el Gobierno no dio a conocer la grilla de artistas ni el detalle de las actividades que tendrá la feria.

La organización adelantó que la programación artística y las convocatorias para músicos, artesanos, gastronómicos y emprendedores se anunciarán próximamente a través de los canales oficiales de la Fiesta Nacional del Sol y del Gobierno de San Juan.

De esta manera, la cuenta regresiva para la FNS 2026 ya comenzó, con una edición que buscará convertir a los dinosaurios, Ischigualasto y el período Triásico en el gran relato de la fiesta más importante de la provincia.

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