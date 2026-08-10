La Fiesta Nacional del Sol ya tiene fecha y viajará al origen de los dinosaurios

La Fiesta buscará llevar esa historia al público a través de arte, espectáculos y experiencias inmersivas, convirtiendo al patrimonio paleontológico en el eje de una celebración que cada año reúne a miles de sanjuaninos y turistas.

La propuesta apunta así a combinar cultura, identidad, entretenimiento y ciencia, con Ischigualasto como protagonista de una edición que tendrá una fuerte impronta vinculada al pasado prehistórico de la provincia.

La actividad principal comenzará el viernes 20 de noviembre en el predio ubicado en Pocito y se extenderá hasta el domingo 22. Durante esas tres jornadas se desarrollarán la feria temática y los espectáculos artísticos en los alrededores del Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay.

Pero la agenda comenzará un día antes. El jueves 19 de noviembre se realizará el FNS Forum, un espacio pensado para generar encuentros e intercambios entre representantes de los sectores productivo, empresarial e institucional.

Convocatorias y programación: cuándo se conocerán

Por el momento, el Gobierno no dio a conocer la grilla de artistas ni el detalle de las actividades que tendrá la feria.

La organización adelantó que la programación artística y las convocatorias para músicos, artesanos, gastronómicos y emprendedores se anunciarán próximamente a través de los canales oficiales de la Fiesta Nacional del Sol y del Gobierno de San Juan.

De esta manera, la cuenta regresiva para la FNS 2026 ya comenzó, con una edición que buscará convertir a los dinosaurios, Ischigualasto y el período Triásico en el gran relato de la fiesta más importante de la provincia.