El Conejo, a los besos con otra chica y la angustia de Coti

Al ver el video en la pantalla del Bailando, el Conejo explicó: “Fue un error, no voy a negar algo que está en evidencia. Fue un finde que fui a Córdoba, una noche de boliche un poco excedido de copas y bueno… No estábamos de novios pero si estábamos en comunicación, queríamos retomar un poco la relación, no teníamos un sí pero estábamos tratando de remontar”, comenzó diciendo Alexis ante la pregunta de Tinelli sobre si seguía o no en pareja con Romero.

En ese momento, ella que estaba en el piso pero desde la cabina de streaming lo interrumpió indignada y angustiada, y aclaró: “A mi me duele mucho este tema pero no voy a permitir que se digan mentiras, porque si, estábamos juntos, pero él no quería contarle a los medios ni a la gente y ahora entiendo el motivo”.

“Pasaron cosas y por eso no quise contarlo. Se me está echando todo el fardo a mi y no fue así, que yo fui el único hijo de mil, la posta es que se cometieron errores de los dos lados. Lamento todo esto qué pasa porque, soy yo el que está ahí, pero pasaron cosas de los dos lados porque acá parece que yo fui el malo”, contestó él dando a entender que ella también le había sido infiel.

Por su parte, Coti afirmó que estuvo con alguien pero que eso fue cuando ellos no estaban juntos y desde el momento que decidieron intentarlo dejó de verse y hablarse con otras personas. Además, la influencer sostuvo que Alexis le negó ser él el del video en cuestión y luego en el Bailando lo confirmó. “Fue un momento de desesperación que se yo, fue eso. Pero me hago cargo y estoy acá para dar la cara, me equivoqué, cometí un error y por eso estoy acá parado”, concluyó él, apoyado por sus antiguos compañeros del reality, Ariel y Maxi.

Luego del tenso debate donde Coti Romero le deseó lo mejor a su ex y se mostró angustiada por lo que estaba pasando, ella fue por más y contó por primera vez el motivo principal que los llevó a separarse hace unos meses.

“Ya sé que hay mucha gente que no quiere que se hable, pero creo que es importante. Y hay mucha gente que no sabía nada y siempre opinaba. Espero que con esto aprendan un poco a no opinar, pero para ningún lado”, comenzó diciendo la joven y explicó: “Nosotros la primera vez que terminamos, terminamos por una mentira de él y yo nunca lo dije. Nadie nunca supo que fue porque él me mintió, me dijo que estaba en un lugar y cuando le hice una videollamada porque me pareció muy raro, estaba en otro”.

“Y a mí no me vengan con ser tóxica o no, cuando tenes una intuición de que algo no está yendo bien, te pasa algo por el corazón y la mente. Me atendió muy nervioso y fue todo muy raro, entonces yo dije ‘hasta acá llegué’, porque yo también cometí errores pero nunca a tal punto, una cosa super fuerte”, reconoció la influencer angustiada mientras sus compañeros del streaming del Bailando, la escuchaban.