El Conejo dejó en evidencia el romance con su bailarina

En eso, su compañera lo interrumpió y amplió: “Tengo algo para decir, ¿por qué le dije que no? porque la noche anterior habíamos salido con Kennys, Romina, y yo le dije que vaya. Lo invité, él llegó estuvo ahí toda la noche y desapareció. No se fue con otra persona pero se fue a su casa y me él iba a llevar".

“Yo tenía un amigo de Córdoba que dormía conmigo y me fui a mi casa porque se tenía que tomar el avión en poquitas horas. Y ella se fue con todos caminando, pensé que se iba con ellos. Sino la hubiera llevado a casa, ¿Cómo que no?”, fue ahí cuando se dio cuenta que se había mandado al frente solo y corrigió: "A tu casa, perdón".

El particular detalle que encontró Marcelo Tinelli en el celular del Conejo: "No puedo mostrar"

En este cierre de semana para Bailando 2023 (América), El Conejo estuvo presente en la pista para bailar al ritmo de la cumbia y despertó sospechas con su efusiva reacción al ver a Marcelo Tinelli revisando el WhatsApp de su celular.

Sucede que, desde que comenzó el certamen, el ex hermanito fue vinculado amorosamente con su bailarina, Martina. Por esa razón, Pampita trajo nuevamente estas versiones a la pista y les preguntó sobre su situación amorosa, a lo que ambos respondieron que estaban solteros.

"¿Por donde se hablan ustedes?", quiso saber entonces el conductor. El joven contestó que intercambian mensajes por WhatsApp y fue ahí cuando a Marcelo se le ocurrió revisar el celular de Alexis.

Si bien este se negó reiteradas veces, el dispositivo llegó a las manos del conductor y se encontró con un extraño detalle: todas las conversaciones con su bailarina estaban borradas.

De todas formas, Tinelli continuó con su búsqueda y parece que llegó a un chat muy comprometedor ya que cuando estaba a punto de abrirlo el participante le arrebató el celular en un microsegundo. "Casi me arranca el dedo, había visto justo algo arriba y me lo sacó. Me dolió", exclamó.

"Tengo conversaciones con mis amigos que no puedo mostrar por eso", se justifico el ex novio de Coti Romero algo avergonzado por su accionar.