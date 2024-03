"Creo que hay un mal concepto de lo que es ser romántico. La gente piensa que ser romántico es poner una velas, preparar una cena o regalar un ramo de flores. Eso para mí no es romántico... eso es de banana o de que querés quedar bien con tu jermu", comenzó diciendo el artista.

"Para careta... no me hagas quedar mal a mí", exclamó Migue. "Estoy hablando de lo que se conoce normalmente. El hombre es muy forro porque se aprovechan de lo que es romántico. La mayoría de los hombres no son románticos... son terribles boludos", acotó.