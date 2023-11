Dos reconocidos actores, a las piñas en el teatro

Luego, Duré indicó que el estreno en la Sala Martín Coronado estaba explotado de figuras del mundo del espectáculo: “Fue algo impresionante y fue una obra que duró casi tres horas. Fue el papel de la vida de Goity. Después, hubo un brindis tras bambalinas y ahí es cuando el Puma y Willy se cruzan”.

“A mí me contaron dos versiones los testigos: algunos me dicen que casi se van a las manos, pero otros me dicen que efectivamente hubo piñas”, señaló. Nancy Duré agregó que tuvo que llegar la policía para separarlos, pero que antes intervino Guillermo Francella, íntimo amigo de Goity.

“Todo esto ocurrió en los camarines. Estaba lleno de famosos. El Puma lo ve al director y lo va a encarar, diciéndole que era un caradura, que cómo iba a estar ahí después de los maltratos y lo que les hizo. Ahí es donde se me cruzan las dos versiones, pero lo que es seguro es que Francella tuvo que intervenir para que no pase a mayores. Cuando llegó la policía, los oficiales se llevaron a Landin para evitar que la situación escale”, concluyó.

Guillermo Francella participó del videoclip en el que Bizarrap anunció su próxima colaboración

En esta oportunidad, y como ya es habitual, Bizarrap sorprende con un cortometraje con la estelar actuación de Guillermo Francella y la participación de Gastón Cocchiarale, además de él mismo.

El trailer dirigido por Jaime James (Louta) desarrolla el concepto detrás del cambio de nombre de Bizarrap a Bizapop, que realizó los días previos a este lanzamiento en su instagram oficial, manteniendo en conversación a sus millones de seguidores alrededor del mundo sacando teorías de que trataría el nuevo mensaje oculto.

La pieza audiovisual, de más de 8 minutos, encuentra a “Biza” reflexionando a cuál de los universos internos debe escuchar el artista en un momento de gran auge en su carrera.

Dejando en claro que la innovación es una de sus más destacadas herramientas, Bizarrap anuncia así su próxima BZRP MUSIC SESSIONS, la número 57. Aún queda por conocer quién será el o la artista protagonista de la nueva BZRP Music Sessions.