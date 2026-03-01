Divina Gloria habló sobre su salud, que la dejó fuera de Gran Hermano

Contó cuál fue el diálogo con los médicos y qué le dejó el reality en el corto tiempo que estuvo: "Me dijeron: 'Vamos a tomarte la presión'. Dije: 'Ahora vuelvo' y no volví más. En la casa fue un amor intenso, con gente hermosa, de diferentes edades y países. Por ahí, en tan corto tiempo, tenés más afinidad con uno que con otro. Me enamoré, pero la otra persona no lo sabe".

"Cuando vimos que mi presión estaba alta y no bajaba, después de todos los procedimientos con la clínica de San Isidro, la producción, gente del canal y mi hijo León, decidimos bajar diez cambios", explicó sobre el momento en que se tomó la decisión de no seguir.

Finalmente, rompió con todas las versiones y explicó en primera persona: "Soy naturalmente feliz, eufórica, intensa. No me pasó nada grave, fue un pico de estrés. Quería verbalizar esto".

Quién ocuparía el lugar de Divina Gloria y Daniela de Lucía

El tablero de Gran Hermano Generación Dorada está en plena reconfiguración. A menos de una semana de su estreno en Telefe, el reality ya atravesó dos bajas sensibles —Daniela de Lucía y Divina Gloria— y la producción se vio obligada a mover fichas con rapidez para sostener el ritmo del juego. En ese contexto, comenzaron a circular con fuerza los nombres de posibles reemplazos.

La primicia se instaló en LAM (América TV), cuando Pilar Smith desplegó su clásico cuaderno y adelantó que la decisión está prácticamente tomada. Según explicó, la producción ya definió una terna y solo resta confirmar quiénes cruzarán la puerta más famosa del país.

“Se están evaluando tres nombres. De estos tres que vamos a dar ahora, entran dos. Domingo o lunes, me dicen”, anunció, encendiendo de inmediato el debate en el estudio y en redes sociales.

La primera en ser mencionada fue Inés Lucero, conocida por su paso por Survivor. Con experiencia en competencias exigentes y una personalidad frontal, su eventual ingreso promete agitar la convivencia y reconfigurar alianzas desde el minuto uno.

Luego apareció el nombre de Alejandra Majluf, quien había quedado como suplente en el casting original. “También conté que quien se había sacado la foto y no ingresó de una, pero estaba ahí como suplente e ingresaría próximamente, es Alejandra Majluf”, precisó Smith. En ese momento, Ángel de Brito aportó un dato que sumó picante: la actriz “odia a Andrea del Boca”, según le habrían comentado, lo que podría detonar un cruce explosivo dentro de la casa.

La terna se completó con Camilota, es decir, Camila Deniz, ex participante de Cuestión de Peso (El Trece) y hermana de Thiago Medina, ex jugador del reality en otra edición. Su perfil popular y su historia televisiva le darían un condimento distinto a esta nueva etapa.

Así, con dos lugares vacantes y tres nombres en danza, el reality se prepara para un giro inminente que podría modificar estrategias, alianzas y enemistades en tiempo récord. La cuenta regresiva ya empezó y la expectativa crece dentro y fuera de la casa.