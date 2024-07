Cómo muchos, Barón llevó a su hijo a la final de la Copa América y casi no puede entrar

En su Instagram, la intérprete de La Cobra relató que tuvo inconvenientes al intentar ingresar al estadio. "Fue terrible, casi no entramos. Intentándolo me agarró un policía que me dejó todo el brazo marcado, Momo llorando. El corazón en en la boca. Momo se quería ir. Yo iba a entrar, íbamos a entrar", comenzó diciendo.

Jimena mencionó que, después de 3 horas, consiguieron ingresar. "Finalmente después de casi 3 horas lo logramos. Vimos la entrada en calor en la cancha, Momo seguía medio en pánico... no podía sonreír", señaló.

Lo que tenía que ser una fiesta se convirtió en un calvario. "Los asientos estaban ocupados por gente que se coló. Ahí no sé cómo subí a Momo a caballito (pesa ya 36 kilos) y empecé a los gritos, pero gritos tipo loca pidiendo que se corran y pisando gente con Momo por el aire. No sé cómo llegamos al asiento", advirtió.

La artista indicó que recibió insultos por parte de los hinchas colombianos. "El ambiente era muy colombiano, eran mayoría, nos decían barbaridades", añadió.

Pese a la tensión al llegar a la cancha, Jimena vivió un triunfo histórico de la Selección junto a Momo. "Valió la pena, hijo, salimos campeones. Qué noche, nunca la vamos a olvidar", cerró.