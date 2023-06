Claudia Villafañe sorprendió con un gesto hacia Juan Darthés

Cinco años, casi cinco años que ya pasaron. Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo, del daño irreparable, no tiene sentido. Creo que lo sabés y no me voy a quedar en eso porque cada uno tiene sus luchas", comienza diciendo Darthés en el video.

"La Justicia ya emitió su fallo y fueron claros y contundentes y por eso quiero agradecer. Agradecer a Dios porque cuidaste a mi familia, a la gente que amo y eso es lo más importante", remarca en otra parte de la grabación.

En el posteo llamó poderosamente la atención el like de una famosa. ¿De quién se trata? De Claudia Villafañe, que decidió darle su respaldo al actor luego de la resolución de la Justicia brasileña.

La reacción de Thelma Fardin ante el video y la reaparición pública de Juan Darthés

En un nuevo episodio del enfrentamiento entre Thelma Fardin y Juan Darthés, la actriz volvió a los escenarios teatrales en lo que se convirtió en un bálsamo para su espíritu, tras el reciente fallo de la Justicia brasileña a favor del actor, a quien acusó públicamente de violación.

En una entrevista exclusiva con TN Show, Fardin expresó su indignación y contundencia respecto a la reaparición pública de su excompañero de elenco en la exitosa serie juvenil "Patito Feo".