Celeste Cid denunció un caso de acoso

"¿Por qué prescriben? ¿Habría que presentar un proyecto que lo modifique? Porque las víctimas hablan cuando pueden y los lapsos son muy tiranos para denunciar", se preguntó la actriz.

Y amplió: "Tenemos leyes que, si bien se van modificando pequeñas cosas, son patriarcales y basadas en un modelo de sociedad que ya no queremos".

Luego, Celeste Cid contó por primera vez detalles del acoso que sufrió hace unos meses y que denunció de manera formal: "A mí me pasó hace un par de meses. No lo conté mucho porque no es tan importante. Hice una denuncia por una especie de acoso que tuve de una persona por redes, por muchos años. A esta persona nunca la vi personalmente".

"Pero me pasó que a la quinta vez que tuve que contar la denuncia, y mi caso no era un caso importante, de un acoso violento. Sí intenso, y me pasó de pensar 'si a mí que es algo que no me toque ninguna fibra demasiado íntima y sensible, me cuesta tener que reforzar cinco veces una denuncia", añadió.

"No tienen que ser cinco veces. Tiene que ser una vez y después indagar, desglosar. Pero hay algo que está funcionando mal. Es volverlo a pasar. No es solo contar. En mi caso, cinco veces. Y se lo dije a la persona, y la persona me dijo que tenía razón. Esto es cuestión de todos los días", cuestionó Celeste a la Justicia.