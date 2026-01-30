Horacio Pagani destrozó a Diego Leuco: "No necesité a un viejo que me ayude a ser periodista"

Por supuesto que Pagani no se quedó callado. Al escuchar las declaraciones de Leuco reaccionó de inmediato con un potente descargo en sus redes: "Me mandaron un video donde me faltás el respeto y me agraviás. No sé en razón de qué, me he cruzado algunas veces y me has tratado con cariño y respeto pero acá me agraviaste".
“Mi viejo era panadero, me hice periodista y este año cumplo 60 años en el oficio. No necesité un viejo que me ayudara a laburar. No te consumo, pero no es cierto lo que dijiste que dije de Morena Beltrán. No es cierto. Además, son opiniones mías. No me podés juzgar... además hablás de de mi mala idolatría, ¿qué caraj*** es eso?", manifesó.
Enojado, aprovechó para desmentir lo que dijo sobre su etapa de trabajo en Clarin con Alfredo Leuco. "Decís que tu papá te contó que cuando laburaba en Clarín conmigo me elegía los mejores viajes y los premios... a lo mejor se olvidó de contarte que en el Mundial 78 me corría por todos lados para ver si lo podía hacer laburar en Clarín".
Al final, redobló la puesta: "Vos te hacés el canchero, hablás con suficiencia... tengo 60 años de periodismo y podemos arreglar esta cuestión donde y como quieras. Pero no agredas para hacerte el gracioso. No tenés con qué".