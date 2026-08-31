Con 11 años, un sanjuanino se ganó su lugar en la Selección Argentina de Judo

La confirmación llegó de parte de Sergio Duarte, entrenador de la Selección Argentina de Judo en las categorías infantiles y juveniles, quien comunicó la noticia al propio Tomás y a su familia.

De esta manera, el joven sanjuanino tendrá la posibilidad de representar al país en el Campeonato Panamericano de Cancún, donde se enfrentará con los mejores judocas de la categoría Infantil A, reservada para chicos de 11 y 12 años.

La competencia será organizada por la Confederación Panamericana de Judo y reunirá a representantes de distintos países del continente.

Un deportista que combina varias disciplinas

Una de las características que distingue a Ferrandiz es su formación deportiva. Además del judo, practica jiu-jitsu, lucha olímpica y lucha en arena. En jiu-jitsu ya cuenta con cinturón naranja, una experiencia que complementa su preparación y le aporta recursos para desenvolverse sobre el tatami.

Esa formación multidisciplinaria quedó reflejada durante el campus nacional, donde pudo demostrar no solamente su técnica, sino también su preparación física y capacidad para sostener el ritmo de competencia.

La clasificación al Panamericano representa un nuevo paso en el camino de una joven promesa que ya había comenzado a destacarse dentro del judo argentino. Ahora, Tomás Ferrandiz tendrá un desafío todavía mayor: vestir la camiseta de la Selección Argentina y competir en un torneo continental en Cancún.

Para el judo sanjuanino, además, significa volver a tener representación en una competencia internacional y acompañar el crecimiento de un deportista que, con apenas 11 años, ya empieza a proyectarse a nivel nacional.