La casa, los autos y el dinero que Milei declaró ante la Oficina Anticorrupción

Además, Milei informó la tenencia de dos vehículos. Uno es una Mercedes Benz Sprinter 411 CDI F 3250 Street V1 Furgón, modelo 2015, incorporada en febrero de 2019 y valuada en $20.173.600.

El segundo vehículo es un Peugeot RCZ Coupé modelo 2013, que el Presidente posee desde enero de ese año y que fue declarado por un valor de $16.254.200.

En cuanto al dinero en efectivo, Milei informó que mantiene US$20.000, el mismo monto que había declarado en el período anterior. A esa suma agregó $680.000 en efectivo. Al mismo tiempo, la declaración jurada registra deudas por $586.357, con el Banco Supervielle como acreedor.

Los ingresos de Milei durante 2025

La presentación también permite conocer cuánto dinero declaró haber percibido durante el año pasado. En total, Milei informó ingresos por $93.876.197,23 durante 2025. De ese monto, $45.083.979,43 corresponden a rentas de empresas y auxiliares de comercio, mientras que $48.792.217,80 fueron declarados como renta del trabajo personal.

Luego de aplicar jubilación, cuota médica, aportes a obras sociales y otras deducciones, el ingreso neto informado quedó en $81.806.723,92. En paralelo, el Presidente declaró gastos personales por $66.262.044,60 durante todo 2025.

Cuánto aumentó su patrimonio

Al comparar las dos últimas presentaciones, el patrimonio declarado por Milei pasó de $206.046.375 en 2024 a $295.182.652 en 2025. Esto representa una diferencia de $89.136.277, equivalente a un crecimiento nominal cercano al 43,3% en pesos.

El incremento no responde únicamente a nuevos ingresos, sino también a la actualización de la valuación fiscal de la propiedad y a la variación registrada en depósitos y efectivo. La declaración jurada, de todos modos, refleja los valores y bienes informados por el funcionario y no implica por sí misma una valuación de mercado de las propiedades o vehículos.

Cuándo presentó la declaración jurada

La presentación correspondiente al ejercicio 2025 se realizó dentro del plazo extendido por la Oficina Anticorrupción.

El organismo había dispuesto ampliar el período para que los funcionarios nacionales informaran sus bienes. A través de la Resolución 3/2026, se estableció que las declaraciones podían presentarse hasta el 31 de julio, en lugar del plazo original del 30 de mayo.

De esta manera, la nueva declaración permite observar cómo quedó conformado el patrimonio del Presidente al cierre de 2025, con una cifra total de $295 millones, dos vehículos, una propiedad en Buenos Aires, dinero en efectivo y una deuda bancaria de menor magnitud frente al total de sus bienes.