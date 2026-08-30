Callejero Fino, una de las mayores estrellas del RKT en la Argentina, con paso por programas como Bake Off Famosos y presencia habitual en grandes escenarios porteños, terminó detenido esta mañana en la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre, luego de que la Policía Bonaerense lo encontrara a bordo de una Volkswagen Amarok que circulaba sin patente, una situación que llamó la atención de los agentes.
Detuvieron a Callejero Fino con un arma
La detención se produjo en Tigre. El cantante llevaba un arma de guerra ilegal.