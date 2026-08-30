Detuvieron a Callejero Fino con un arma

A partir de esa irregularidad, los policías identificaron a sus ocupantes y registraron la camioneta en la que viajaba Simón Alvarenga, el verdadero nombre del cantante. Fue entonces cuando encontraron dentro del habitáculo una pistola calibre .40, marca Glock, con la numeración limada. Junto al músico viajaba un joven de 27 años, con domicilio en Presidente Derqui.

El hallazgo derivó en la detención de Callejero Fino y en la apertura de una causa por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra. La investigación quedó a cargo de la UFI de Benavídez, encabezada por el fiscal Cosme Iribarren. Tanto el arma como el vehículo quedaron incautados.