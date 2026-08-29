Lali Espósito con sus amigas en Río de Janeiro y un detalle que no pasó desapercibido

Fueron los propios seguidores de la artista quienes hicieron de paparazzi en las calles cariocas. A través de las redes sociales, compartieron imágenes de la "fanática" firmando autógrafos en la puerta de su hotel y disfrutando a pleno de la movida nocturna.

El hermetismo del viaje duró poco. Las sospechas de que esta escapada era la antesala de su casamiento con el creador de Gelatina tomaron fuerza cuando Mery del Cerro, parte del círculo más íntimo de Lali, empezó a subir historias a su cuenta de Instagram desde la misma ubicación.