Lali Espósito está atravesando una de las etapas más brillantes de su vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Mientras espera su tercer show en el River Plate y avanza con los preparativos de su boda con Pedro Rosemblat, la cantante armó las valijas y aterrizó en Río de Janeiro. ¿El motivo? Todo apunta a que la cantante estaría celebrando su despedida de soltera rodeada de sus amigas más íntimas.
Lali Espósito con sus amigas en Río de Janeiro y un detalle que no pasó desapercibido
La estrella pop hizo una pausa antes de su tercera fecha en River y viajó a Brasil: salidas a boliches, anillo de compromiso y detalles que alimentaron rumores.