Video: así fue el choque que terminó con la muerte de Estela Carrizo

Carrizo sufrió heridas gravísimas y permaneció internada durante aproximadamente 36 horas en el Hospital Rawson. Finalmente, murió el lunes 24 de agosto.

Alaniz sobrevivió al impacto y sufrió lesiones leves.

Al momento del siniestro, la Amarok era conducida por Germán José Maza, de 36 años. El test de alcoholemia realizado después del choque arrojó 1,37 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que el dosaje confirmatorio realizado posteriormente dio 1,36 g/l.

Este lunes, Maza fue imputado por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y por hacerlo bajo los efectos del alcohol, en concurso ideal con lesiones culposas leves por las heridas sufridas por Alaniz.

Durante la audiencia, el acusado decidió no declarar. Su defensa estuvo a cargo de María Filomena Noriega.

La jueza Flavia Allende dispuso que Maza permanezca en libertad mientras continúa la investigación, aunque con restricciones.

El imputado deberá presentarse una vez al mes en la comisaría, no podrá salir de la provincia sin autorización judicial y deberá someterse al proceso sin obstaculizar la investigación. Además, quedó inhabilitado para conducir durante un año.

La Fiscalía, a cargo de Francisco Nicolía, tendrá ahora un año para profundizar la investigación y establecer qué provocó la pérdida de control de la camioneta y cómo incidieron las condiciones en las que Maza conducía.