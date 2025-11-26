Stranger Things 5: a qué hora se estrenan los nuevos capítulos en Netflix Argentina

Para complicar más las cosas, el Gobierno declaró al pueblo en cuarentena e intensificó la búsqueda de Eleven (Millie Bobby Brown), obligándola a ocultarse una vez más. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will (Noah Schnapp), también se avecina una amenaza conocida y horrorosa.
La batalla final parece inminente, y el grupo deberá enfrentarse a una oscuridad más poderosa y mortal que nunca.
"Para acabar con la pesadilla, tendrán que luchar todos juntos una última vez”, reza la sinopsis oficial de los nuevos episodios, que durarán cada uno entre 54 y 180 minutos.
Cuándo se estrena en Argentina cada capítulo de la quinta temporada de Stranger Things
La quinta temporada de "Stranger Things" está conformada de ocho episodios, pero se estrenará en Netflix en tres partes:
Stranger Things, quinta temporada - “Volumen 1″: martes 26 de noviembre
- Episodio 1: The Crawl (El Rastreo) | Duración: 68 minutos
- Episodio 2: The Vanishing Of (La desaparición de...) | Duración: 54 minutos
- Episodio 3: The Turnbow Trap (La Trampa de Turnbow) | Duración: 66 minutos
- Episodio 4: Sorcerer (Hechicero) | Duración: 83 minutos
Stranger Things, quinta temporada - “Volumen 2″: jueves 25 de diciembre
- Episodio 5: Shock Jock (Choque de Jock) | Duración: 135 minutos
- Episodio 6: Escape from Camazotz (Fuga de Camazotz) | Duración: 150 minutos
- Episodio 7: The Bridge (El Puente) | Duración: 160 minutos
Stranger Things, quinta temporada - “El capítulo final”: jueves 31 de diciembre
- Episodio 8: The Rightside Up (El lado correcto hacia arriba) | Duración: Alrededor de 180 minutos
A qué hora se estrena en Argentina la quinta temporada de Stranger Things
En Argentina, el estreno del volumen 1 de "Stranger Things 5" será el miércoles 26 de noviembre a las 22 horas (8 pm ET en Estados Unidos).