Cuánto cuesta armar el arbolito de Navidad: un 12% más que el año pasado

Por el contrario, los productos que menos aumentaron fueron los adornos navideños (-29%), las coronas navideñas (-17%) y con el Árbol (4%).

Cuánto cuesta armar la mesa dulce de Navidad: todos los precios y aumentos del 27%

La canasta de doce productos para armar la mesa dulce de Navidad aumentó un 27% en promedio en comparación con 2024, un salto que se siente especialmente en mercadería clásica para el momento del brindis.

Mientras los precios muestran subas dispares según la categoría, el consumo sigue cauteloso y muchas familias optan por retrasar las compras hasta último momento para buscar mejores opciones.

La canasta de doce productos tiene un costo total de $95.401 en diciembre de 2025, un aumento del 27% respecto a los $75.013 del año pasado, según un relevamiento realizado por la consultora Focus Market. Lo que más llama la atención en esta oportunidad es que las subas son considerablemente desiguales sin se trata de productos dulces o bebidas alcohólicas.

Dentro los productos que más aumentaron se encuentran la torta española de frutos secos de 200 gramos (47%), el pan dulce con frutas de 400 gramos (44%) y el turrón español blando de almendra de 200 gramos (38%).

Por el contrario, los que menos sufrieron una suba de precios son el pan dulce con chips de chocolate de 400 gramos (9%), las garrapiñadas de maní de 80 gramos (7%) y el champagne de 750cc. (1%).

Al momento se buscar explicaciones sobre esta disparidad de precios, desde la consultora remarcaron que suele deberse a diferentes factores; como por ejemplo que al momento de medirlos se encuentren con un descuento o en promoción, o como en el caso de los tres productos que más aumentaron coincide que dos de ellos son importados, los cuales pueden estar más expuestos a variaciones del tipo de cambio y costos logísticos.

Los consumidores fueron consultados también sobre con cuánta anticipación realizan las compras para las fiestas: el 44% lo hace una semana antes de Navidad mientras que el 27% se anticipa un mes antes. Un 21% las realiza el fin de semana anterior y solo el 8% lo hace el 24 de diciembre.