Bizarros detalles: reconciliación entre Alex Caniggia y Melody Luz

"Así nos despertamos nosotros, buen día. Las únicas mujeres de mi vida, las amo", escribió en una foto junto a la bailarina y su hija.

image.png

Lo cierto es que hasta la semana pasada, Melody estaba en pareja con el cocinero Santiago del Azar, pero ella lo dejó al ver una reacción de celos que no le gustó. Sin embargo, esos celos habrían sido justificados porque en ese encuentro con Caniggia ella se terminó reconciliando con su ex.

"Todos nos equivocamos, me incluyo. Y todos somos cornudos, me incluyo", comentó la bailarina en sus redes, mientras que también preguntó a sus seguidores si debía perdonar a Alex o no. "Igual vos seguís en capilla porque sos un hijo de puta", le dijo, a lo que él respondió: “No digas eso, te amo, sos la mujer de mi vida, por vos mato, ¿tenemos otros hijo?”.