Aseguran que Raquel Mancini fue internada de urgencia

Por su parte, Karina Iavícoli aseguró que estuvo en contacto con Augusto, uno de los hermanos de la exvedette, quien le dio mayores detalles sobre la internación. “Hace tiempo que no viene bien. Su hermano Luis es quien la encontró en su departamento el domingo. Como no contestaba el teléfono fueron a verla. Estaba tirada en el piso, balbuceando, no podía moverse. Ella en la calle se maneja con un andador”, describió la panelista.