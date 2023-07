Andrés Nara reveló por qué está peleado con Mauro Icardi

ANDRÉS NARA Y ALICIA BARBASOLA: ATAQUES, TENSIÓN Y DUDAS SOBRE LA SALUD DE WANDA - Nota completa

E inmediatamente relató el episodio que lo enfrentó y lo enfrenta hasta hoy a Mauro Icardi: “Uno de los chicos le dijo ‘papá'. Yo estaba ahí y le dije que el padre era Maxi, a él no le gustó, me lo dijo, a mi tampoco me gustó lo que me dijo, también se lo hice saber, y nunca más”.

Fue allí que Andrés Nara reconoció “Yo tengo un problema con Mauro. Tengo mala relación. Bueno, no sé si decir mala porque no tengo relación con él directamente”, así como paradójicamente también admitió: "Como padre, la verdad es que es excelente, con los chicos siempre estuvo".