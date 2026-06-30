Murió Daniel Melingo, músico que dejó una huella en el rock y reinventó el tango

Sin embargo, fue con Los Twist, grupo que fundó junto a Pipo Cipolatti y Fabiana Cantilo, donde se convirtió en uno de los protagonistas de la explosión del rock argentino en la recuperación democrática. Allí participó de discos emblemáticos como "La dicha en movimiento", aportando composiciones que con el paso de los años se transformaron en verdaderos clásicos de la música nacional.

Cuando muchos lo identificaban únicamente con el rock, Melingo sorprendió con un giro artístico que terminó definiendo su identidad. En 1998 lanzó "Tangos bajos", un álbum que reinterpretó el género desde una mirada personal, recuperando el espíritu de los arrabales porteños y mezclándolo con una estética moderna.

Aquel trabajo no solo fue un punto de inflexión en su carrera, sino que también le abrió las puertas de Europa. Francia, Bélgica, Suiza, Italia, Alemania, Portugal, Inglaterra y Turquía fueron algunos de los países donde desarrolló extensas giras y consolidó un reconocimiento internacional que lo convirtió en uno de los embajadores del tango argentino.

En una entrevista concedida en 2023, Melingo había explicado que su vínculo con el tango era mucho más antiguo de lo que muchos imaginaban.

"Yo con el tango me encuentro cómodo por una cuestión familiar. En mi familia eran bailarines, letristas y poetas. Siempre estuvo en mi casa", recordaba al hablar del disco que cambió el rumbo de su carrera.

Durante los últimos meses continuaba plenamente activo. Trabajaba en "Tangos bajos (Rework)", una nueva versión del álbum con músicos invitados, cuya presentación estaba prevista para septiembre. Además, preparaba un documental sobre los orígenes del tango y proyectaba lanzar un vino inspirado en esa obra que marcó su carrera.

Su recorrido artístico también incluyó el cine y la televisión, participando en distintas producciones argentinas y manteniendo siempre una búsqueda creativa que lo distinguió del resto.

Con su muerte se apaga una voz inconfundible de la música nacional, pero queda un legado construido a lo largo de más de cuatro décadas, en las que logró unir el desenfado del rock con la profundidad del tango y convertirse en uno de los artistas más originales de la escena argentina.