Amenazaron a Clerici: "No te conviene meterte conmigo"

"No te conviene meterte conmigo ¿o querés que cuente lo heavy que eras con gente conocida? Tengo videos de todas las macumbas que hacías y me mostrabas (odiaba ver esto, asco). Sos oscura, pero todo eso que hiciste, el mal, te vuelve. El Karma de la vida por eso estas tan mal ahora", expresó la ex vedette en una historia en dicha red social.

En otra parte del posteo, Sofía Clerici suma: "Cuando entiendas que la gente se va de tu lado porque a nadie le gustan las macumberas". Además, Estefi mencionó que la morocha publicó el nombre de la persona detrás de las amenazas: “Después que subió estas historias, ella expone quién la amenazó, pero se arrepiente y lo borra rápido".