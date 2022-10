Acusan a L-Gante y Wanda Nara de robarle a Tamara Báez

"Vengo acá a buscar ropa... faltan zapatillas, se llevaron el auto y la moto. ¿Qué onda? ¿Andan en atrevidos? Hacen lo que se les canta el ort... conmigo. No me importa que me vean así. Tengo mucha bronca y están siendo injustos conmigo. La vengo pasando mal hace mucho tiempo y ahora que me hagan pasar esto, no da. Estoy sola. Me siento sola. No entiendo porque podes ser tan mala persona. ¿Qué venís acá a llevarte lo mío?", expresó la ex del referente de la cumbia 420 en dicha publicación.