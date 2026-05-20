Maxi López atraviesa un excelente presente personal ya que esta semana pudo cumplir con uno de sus máximos objetivos: la mudanza de Daniela Christiansson a la Argentina. El exfutbolista se mostró emocionado en una nota para TN Show desde la alfombra roja de los Martín Fierro 2026, donde expresó que está totalmente entusiasmado por tener tanto a su mujer como a sus hijos Elle y Lando con él.
"A recuperar el tiempo perdido": la emoción de Maxi López por la llegada de su esposa y sus hijos al país
El exfutbolista conversó en la alfombra roja de los Martín Fierro 2026 y contó cuáles son los planes familiares ahora que están todos en el país.