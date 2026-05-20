"A recuperar el tiempo perdido": la emoción de Maxi López por la llegada de su esposa y sus hijos al país

WhatsApp Image 2026-05-20 at 11.51.30

Sin embargo, eso significó el distanciamiento de Daniela con quien convivía en Suiza. y ya tenía un hogar formado. “Quiero recuperar todo ese tiempo que estuve lejos de ellos, de una parte a la otra”, manifestó él.

Maxi aseguró que está disfrutando a pleno estos primeros días que fueron movilizantes para él. “Lo importante es que ya decidimos poner base en Buenos Aires y estar en Argentina para los próximos años”, detalló para dejar en claro que la decisión es definitiva.

Por último, contó cómo se organizaron con la mudanza: “Ella viene para quedarse. Tenemos que hacer la mudanza y traer más cosas porque hay de todo para traer”.