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Naturgy sortea dos televisores 4K entre usuarios de factura digital

Naturgy San Juan sortea dos televisores 4K de 55” para los usuarios que elijan la factura digital. Cómo participar.

En el marco del próximo Mundial de fútbol y como parte de su estrategia de digitalización y cuidado del ambiente, Naturgy San Juan lanza un sorteo exclusivo para sus usuarios de energía eléctrica. Con el objetivo de promover el servicio de factura sin papel, la compañía sorteará dos televisores de última tecnología entre quienes se adhieran o ya utilicen este formato de recepción de facturación.

Detalles del sorteo y premios

La promoción, que busca premiar la adopción de canales digitales, pondrá en juego dos (2) televisores marca Samsung 55" Crystal UHD U8000f 4K. El sorteo se realizará de forma aleatoria a través de un sistema digital el próximo 4 de junio de 2026.

Participan automáticamente todas las personas físicas mayores de 18 años que sean titulares o usuarios de suministros activos de energía eléctrica (categorías T1, T2 y T3) radicados en los 18 departamentos de la provincia de San Juan.

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El mecanismo de participación incluye dos grupos:

*Nuevos adheridos: quienes se den de alta en el servicio de factura digital entre el 6 de mayo y el 3 de junio de 2026.

*Usuarios actuales: aquellos clientes que ya se encontraban adheridos con anterioridad y mantengan el servicio vigente a la fecha del sorteo.

Cómo adherirse y cómo se comunican los ganadores

Para sumar una chance, los usuarios pueden realizar el trámite de forma gratuita a través de los siguientes canales oficiales de la compañía:

*Web: www.naturgysj.com.ar.

*Oficina Virtual: https://oficinavirtual.naturgysj.com.ar/publico/tramites.

Los ganadores serán notificados vía telefónica o por correo electrónico. Asimismo, Naturgy San Juan difundirá sus nombres a través de sus redes sociales oficiales (Facebook e Instagram: @Naturgysj) y medios de comunicación. Una vez establecido el contacto, la empresa dispondrá de 5 días hábiles para realizar la entrega del premio en su oficina comercial de Aberastain 697 sur, Capital.

Con esta iniciativa, la distribuidora eléctrica sanjuanina refuerza su compromiso con la incorporación de tecnología para mejorar la experiencia cotidiana de sus usuarios.

Para más información sobre el servicio eléctrico, visitar: https://www.naturgysj.com.ar/

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