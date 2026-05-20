Naturgy sortea dos televisores 4K entre usuarios de factura digital

El mecanismo de participación incluye dos grupos:

*Nuevos adheridos: quienes se den de alta en el servicio de factura digital entre el 6 de mayo y el 3 de junio de 2026.

*Usuarios actuales: aquellos clientes que ya se encontraban adheridos con anterioridad y mantengan el servicio vigente a la fecha del sorteo.

Cómo adherirse y cómo se comunican los ganadores

Para sumar una chance, los usuarios pueden realizar el trámite de forma gratuita a través de los siguientes canales oficiales de la compañía:

*Web: www.naturgysj.com.ar.

*Oficina Virtual: https://oficinavirtual.naturgysj.com.ar/publico/tramites.

Los ganadores serán notificados vía telefónica o por correo electrónico. Asimismo, Naturgy San Juan difundirá sus nombres a través de sus redes sociales oficiales (Facebook e Instagram: @Naturgysj) y medios de comunicación. Una vez establecido el contacto, la empresa dispondrá de 5 días hábiles para realizar la entrega del premio en su oficina comercial de Aberastain 697 sur, Capital.

Con esta iniciativa, la distribuidora eléctrica sanjuanina refuerza su compromiso con la incorporación de tecnología para mejorar la experiencia cotidiana de sus usuarios.

Para más información sobre el servicio eléctrico, visitar: https://www.naturgysj.com.ar/