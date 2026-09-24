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FNS 2026: abrieron el casting de artistas para el show Velódromo

En esta edición. además de artistas adultos, seleccionarán niñas y niños de entre 7 y 12 años. La inscripción está abierta hasta el 1 de octubre.

La Fiesta Nacional del Sol abrió el casting para artistas que quieran formar parte del Show Velódromo y de los grupos de artistas itinerantes. Las inscripciones están abiertas desde el mediodía de hoy hasta el 1 de octubre. Los interesados deberán ingresar a la web de la fiesta del sol para anotarse en las distintas disciplinas.

En conferencia de prensa la secretaría de Cultura, Analía Vilches, junto al productor general de FNS, Pablo Pastor, comentaron que este año, además de artistas adultos, la producción busca niños y niñas de entre 7 y 12 años que sepan actuar, bailar o cantar.

La edición 2026 busca artistas en danza, actores y actrices; percusionistas para ensamble, intérpretes de instrumentos de viento para ensamble; artistas circenses: malabares, zancos, cheerleader, globología, burbujas, acróbatas; mimo, clown y titiriteros/as.

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El casting se realizará los días 2, 3 y 4 de octubre, en Espacios Compartidos, ubicado en avenida España y 25 de Mayo, en los horarios asignados al momento de inscribirse.

La Fiesta del Sol “Parque Triásico”, se realizará del 20 al 22 de noviembre en el estadio del Bicentenario. El show en el Velódromo es parte de los atractivos de la fiesta y se presenta las tres noches del evento.

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