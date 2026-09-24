FNS 2026: abrieron el casting de artistas para el show Velódromo

En conferencia de prensa la secretaría de Cultura, Analía Vilches, junto al productor general de FNS, Pablo Pastor, comentaron que este año, además de artistas adultos, la producción busca niños y niñas de entre 7 y 12 años que sepan actuar, bailar o cantar.

La edición 2026 busca artistas en danza, actores y actrices; percusionistas para ensamble, intérpretes de instrumentos de viento para ensamble; artistas circenses: malabares, zancos, cheerleader, globología, burbujas, acróbatas; mimo, clown y titiriteros/as.