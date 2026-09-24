La Fiesta Nacional del Sol abrió el casting para artistas que quieran formar parte del Show Velódromo y de los grupos de artistas itinerantes. Las inscripciones están abiertas desde el mediodía de hoy hasta el 1 de octubre. Los interesados deberán ingresar a la web de la fiesta del sol para anotarse en las distintas disciplinas.
FNS 2026: abrieron el casting de artistas para el show Velódromo
En esta edición. además de artistas adultos, seleccionarán niñas y niños de entre 7 y 12 años. La inscripción está abierta hasta el 1 de octubre.