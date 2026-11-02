"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Messi

Messi y otros 2 argentinos, presentes en la lista para el once ideal del 2026

Con Messi y otros 2 argentinos, la FIFPRO dio a conocer a los 26 preseleccionados para el once ideal del 2026

A sus 39 años, Lionel Messi sigue demostrando por qué es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Más allá de su desgaste físico, la calidad la mantiene intacta, lo que lo llevó a ser una de las figuras del último Mundial, quedar quinto en el Balón de Oro y, ahora, ser preseleccionado por la FIFPRO para el once ideal del 2026.

La Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales, que todos los años arma el mejor equipo de la temporada mediante los votos de sus distintos integrantes, anunció este lunes a los 26 nominados para esta nueva edición. La Pulga, al igual que en 2025, integra la lista preliminar junto a otros dos argentinos.

Messi, Dibu Martínez y Enzo Fernández, nominados al once ideal de la FIFPRO

Se trata de Emiliano Martínez y Enzo Fernández, que quedaron nominados por el voto de 19.806 futbolistas profesionales y que, al igual que Leo, se disputarán un lugar en el once ideal, que se dará a conocer el próximo lunes 9 de noviembre a las 13 horas de Argentina.

Te puede interesar...

Cabe destacar que Messi es el futbolista que más veces integró el once ideal de la FIFPRO con un total de 17 presencias (la última en 2023). Aunque también, salvo por él, ningún argentino es seleccionado para el equipo final desde que Ángel Di María lo logró por última vez en 2014.

Arqueros:

Thibaut Courtois (Real Madrid, Bélgica)

Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea, Argentina)

David Raya (Arsenal, España)

Defensores:

Pau Cubarsí (Barcelona, España)

Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid, España)

Virgil van Dijk (Liverpool, Países Bajos)

Gabriel (Arsenal, Brasil)

Achraf Hakimi (París Saint-Germain, Marruecos)

Nuno Mendes (París Saint-Germain, Portugal)

William Saliba (Arsenal, Francia)

Dayot Upamecano (Bayern Múnich, Francia)

Mediocampistas:

Jude Bellingham (Real Madrid, Inglaterra)

Bruno Fernandes (Manchester United, Portugal)

Enzo Fernández (Chelsea/Manchester City, Argentina)

Pedri (Barcelona, España)

Declan Rice (Arsenal, Inglaterra)

Rodri (Manchester City/Barcelona, España)

Vitinha (París Saint-Germain, Portugal)

Delanteros:

Erling Haaland (Manchester City, Noruega)

Harry Kane (Bayern Múnich, Inglaterra)

Khvicha Kvaratskhelia (París Saint-Germain, Georgia)

Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia)

Lionel Messi (Inter de Miami, Argentina)

Michael Olise (Bayern Múnich, Francia)

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portugal)

Lamine Yamal (Barcelona, España)

Temas

Te puede interesar