Messi y otros 2 argentinos, presentes en la lista para el once ideal del 2026

Cabe destacar que Messi es el futbolista que más veces integró el once ideal de la FIFPRO con un total de 17 presencias (la última en 2023). Aunque también, salvo por él, ningún argentino es seleccionado para el equipo final desde que Ángel Di María lo logró por última vez en 2014.
Arqueros:
Thibaut Courtois (Real Madrid, Bélgica)
Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea, Argentina)
David Raya (Arsenal, España)
Defensores:
Pau Cubarsí (Barcelona, España)
Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid, España)
Virgil van Dijk (Liverpool, Países Bajos)
Gabriel (Arsenal, Brasil)
Achraf Hakimi (París Saint-Germain, Marruecos)
Nuno Mendes (París Saint-Germain, Portugal)
William Saliba (Arsenal, Francia)
Dayot Upamecano (Bayern Múnich, Francia)
Mediocampistas:
Jude Bellingham (Real Madrid, Inglaterra)
Bruno Fernandes (Manchester United, Portugal)
Enzo Fernández (Chelsea/Manchester City, Argentina)
Pedri (Barcelona, España)
Declan Rice (Arsenal, Inglaterra)
Rodri (Manchester City/Barcelona, España)
Vitinha (París Saint-Germain, Portugal)
Delanteros:
Erling Haaland (Manchester City, Noruega)
Harry Kane (Bayern Múnich, Inglaterra)
Khvicha Kvaratskhelia (París Saint-Germain, Georgia)
Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia)
Lionel Messi (Inter de Miami, Argentina)
Michael Olise (Bayern Múnich, Francia)
Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portugal)
Lamine Yamal (Barcelona, España)