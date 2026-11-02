Ironman en San Juan: dejó $4 mil millones y más del 88% de ocupación

El movimiento generado por la competencia alcanzó también al sector gastronómico y comercial. La llegada de deportistas y acompañantes impulsó la actividad de distintos rubros durante el desarrollo del evento.

En paralelo a las competencias, la Expo Ironman San Juan 2026 funcionó como punto de encuentro para atletas, familias y visitantes. El espacio estuvo ubicado en el estacionamiento del Teatro del Bicentenario. A través del stand de promoción de la Secretaría de Turismo, los visitantes pudieron conocer los paisajes, la cultura y las experiencias que ofrece la provincia.

De esta manera, la provincia continúa consolidándose como un destino para el turismo deportivo, a través de eventos internacionales que convocan a visitantes de distintos puntos del país y del mundo y contribuyen al desarrollo turístico y económico del San Juan del futuro.