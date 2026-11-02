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Ironman en San Juan: dejó $4 mil millones y más del 88% de ocupación

Entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre, participaron 1.800 triatletas en las pruebas Ironman 51.50 y Ironman Full. La convocatoria reunió a deportistas locales, de otras provincias del país y del exterior, con competidores de 44 nacionalidades.

San Juan fue sede de una nueva edición del Ironman, una de las competencias deportivas de mayor convocatoria internacional. Durante tres jornadas, el evento movilizó la actividad turística y económica de la provincia. En este contexto, San Juan registró una ocupación hotelera del 88,5% y un impacto económico de casi $4.000.000.000.

Entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre, participaron 1.800 triatletas en las pruebas Ironman 51.50 y Ironman Full. La convocatoria reunió a deportistas locales, de otras provincias del país y del exterior, con competidores de 44 nacionalidades. Además, los visitantes registraron un promedio de pernocte de cinco noches.

Con esta edición, San Juan se convirtió en la primera ciudad en albergar las tres distancias del circuito Ironman durante un mismo año.

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El movimiento generado por la competencia alcanzó también al sector gastronómico y comercial. La llegada de deportistas y acompañantes impulsó la actividad de distintos rubros durante el desarrollo del evento.

En paralelo a las competencias, la Expo Ironman San Juan 2026 funcionó como punto de encuentro para atletas, familias y visitantes. El espacio estuvo ubicado en el estacionamiento del Teatro del Bicentenario. A través del stand de promoción de la Secretaría de Turismo, los visitantes pudieron conocer los paisajes, la cultura y las experiencias que ofrece la provincia.

De esta manera, la provincia continúa consolidándose como un destino para el turismo deportivo, a través de eventos internacionales que convocan a visitantes de distintos puntos del país y del mundo y contribuyen al desarrollo turístico y económico del San Juan del futuro.

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