San Juan fue sede de una nueva edición del Ironman, una de las competencias deportivas de mayor convocatoria internacional. Durante tres jornadas, el evento movilizó la actividad turística y económica de la provincia. En este contexto, San Juan registró una ocupación hotelera del 88,5% y un impacto económico de casi $4.000.000.000.
Ironman en San Juan: dejó $4 mil millones y más del 88% de ocupación
Entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre, participaron 1.800 triatletas en las pruebas Ironman 51.50 y Ironman Full. La convocatoria reunió a deportistas locales, de otras provincias del país y del exterior, con competidores de 44 nacionalidades.