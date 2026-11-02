Mal arranque de los argentinos en el Masters 1000: tres derrotas sin ganar un solo sets

Navone, Báez y Cerúndolo, eliminados

En la Cancha 1, Mariano Navone no pudo superar al francés Luca Van Assche, que aprovechó el respaldo del público local para imponerse por 6/3 y 7/5. El argentino mejoró su rendimiento en el segundo parcial y estuvo cerca de llevar la definición al desempate, pero cedió su servicio en un momento clave y se despidió del torneo.

Más tarde, Sebastián Báez también quedó fuera de competencia. El bonaerense cayó ante el español Daniel Mérida, surgido de la fase clasificatoria, por 6/4 y 6/2. Báez nunca logró sentirse cómodo sobre la superficie rápida bajo techo y acumuló errores en los momentos decisivos del encuentro.

Por su parte, Juan Manuel Cerúndolo tuvo una exigente prueba frente al noruego Casper Ruud. Pese a ofrecer resistencia desde el fondo de la cancha, el argentino no encontró respuestas ante la solidez de su rival y terminó cediendo por 6/3 y 6/2.

Los que siguen

La actividad argentina continuará este martes con dos compromisos importantes en individuales. Francisco Cerúndolo se enfrentará al francés Arthur Rinderknech, mientras que Tomás Etcheverry tendrá una dura prueba ante el ruso Andrey Rublev en busca de avanzar a la siguiente ronda.

Firmeza en dobles

La buena noticia para el tenis argentino llegó en el cuadro de dobles. Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry debutaron con una victoria ante la pareja integrada por Jan Zielinski y Marc Polmans. El dúo albiceleste se impuso por 6-4, 1-6 y 10-3 en el súper tie-break, resultado que les permitió clasificarse a los octavos de final del certamen que se disputa en La Défense Arena.