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San Juan patentó menos autos y quedó entre las provincias con mayores bajas

La Provincia registró 539 patentamientos en octubre, un 15,4% menos que en septiembre. La caída fue casi el doble de la nacional y también hubo un retroceso frente a 2025.

El mercado de autos 0 km tuvo un octubre complicado en San Juan. Durante el mes se patentaron 539 vehículos, frente a los 637 registrados en septiembre. La diferencia representa 98 unidades menos y una caída mensual del 15,4%, casi el doble del retroceso que se produjo a nivel nacional.

Los datos surgen del último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), elaborado sobre los registros de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA).

La comparación con octubre de 2025 tampoco resulta favorable. En aquel momento se habían patentado 622 vehículos, por lo que el registro de este año quedó un 13,3% por debajo. Es decir, San Juan sumó 83 unidades menos que en el mismo mes del año pasado.

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La caída mensual provincial fue más pronunciada que la del conjunto del país, donde los patentamientos bajaron un 8,4% respecto de septiembre. También superó a la registrada en Mendoza, que tuvo una retracción del 10%. San Luis fue la excepción en Cuyo: mostró una recuperación mensual del 13,9%, con 452 vehículos patentados.

El retroceso de octubre se suma a una tendencia negativa en el acumulado anual. Entre enero y octubre, San Juan registró 6.054 patentamientos, contra los 6.501 del mismo período de 2025. Son 447 vehículos menos, una disminución del 6,9%.

De todos modos, el resultado acumulado provincial sigue siendo mejor que el promedio nacional, que muestra una caída del 12,8%. En octubre, San Juan concentró el 1,2% de los patentamientos del país y ocupó el puesto 16 entre las 24 jurisdicciones.

A nivel nacional, las camionetas lideraron el ranking de octubre. La Toyota Hilux encabezó la lista con 2.820 unidades, seguida por la Volkswagen Amarok, con 2.128, y la Ford Ranger, con 1.953. El Fiat Cronos y el Ford Territory completaron los primeros cinco puestos.

En el país se patentaron 45.965 vehículos durante octubre, frente a los 50.207 de septiembre. Para San Juan, el dato más marcado fue la profundidad de la caída mensual, que dejó al mercado local con casi un centenar de operaciones menos que el mes anterior.

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