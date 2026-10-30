San Juan patentó menos autos y quedó entre las provincias con mayores bajas

La caída mensual provincial fue más pronunciada que la del conjunto del país, donde los patentamientos bajaron un 8,4% respecto de septiembre. También superó a la registrada en Mendoza, que tuvo una retracción del 10%. San Luis fue la excepción en Cuyo: mostró una recuperación mensual del 13,9%, con 452 vehículos patentados.

El retroceso de octubre se suma a una tendencia negativa en el acumulado anual. Entre enero y octubre, San Juan registró 6.054 patentamientos, contra los 6.501 del mismo período de 2025. Son 447 vehículos menos, una disminución del 6,9%.

De todos modos, el resultado acumulado provincial sigue siendo mejor que el promedio nacional, que muestra una caída del 12,8%. En octubre, San Juan concentró el 1,2% de los patentamientos del país y ocupó el puesto 16 entre las 24 jurisdicciones.

A nivel nacional, las camionetas lideraron el ranking de octubre. La Toyota Hilux encabezó la lista con 2.820 unidades, seguida por la Volkswagen Amarok, con 2.128, y la Ford Ranger, con 1.953. El Fiat Cronos y el Ford Territory completaron los primeros cinco puestos.

En el país se patentaron 45.965 vehículos durante octubre, frente a los 50.207 de septiembre. Para San Juan, el dato más marcado fue la profundidad de la caída mensual, que dejó al mercado local con casi un centenar de operaciones menos que el mes anterior.