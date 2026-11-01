San Juan se trajo 4 medallas de los Juegos Argentinos Urbanos

Por su parte, Benjamín Paredes tuvo una destacada presentación en BMX freestyle, realizando buenas pasadas en una disciplina que exige técnica, precisión y creatividad. Si bien su actuación no le alcanzó para subir al podio, sumó una valiosa experiencia frente a representantes de diferentes provincias.

Cuatro medallas para San Juan

Uno de los grandes protagonistas de estos Juegos fue Luciano Sagua, quien consiguió la primera y única medalla de oro para la provincia al consagrarse campeón en skateboarding masculino.

En ajedrez, Gabriel Pereyra obtuvo la medalla de plata tras alcanzar el segundo puesto en la modalidad FreeXstyle 920 Blitz masculino.

Por su parte, Matías Reggio se convirtió en doble medallista de plata en parkour, logrando el segundo puesto en dos modalidades:

* Speed Run: segundo puesto y medalla de plata.

* All Around: segundo puesto y medalla de plata, en la clasificación que combina los resultados de Freestyle y Speed Run.

De esta manera, el balance del medallero sanjuanino quedó conformado por una medalla de oro y tres de plata, reflejando el esfuerzo y la preparación de los representantes provinciales.

Reconocimiento a las delegaciones y regreso a casa

Como cierre de esta primera edición de los Juegos Argentinos Urbanos, se realizó un acto de clausura al que fueron invitados los responsables de las delegaciones participantes.

San Juan estuvo presente a través de su coordinador, Mauricio Rodríguez, quien recibió un reconocimiento en representación de la delegación provincial.

Concluidas las competencias, los 32 deportistas sanjuaninos, junto a entrenadores y demás integrantes de la delegación, emprendieron el viaje de regreso a la provincia después de vivir jornadas que dejaron mucho más que resultados deportivos.

Las experiencias compartidas, los nuevos desafíos y los aprendizajes adquiridos forman parte del crecimiento de cada uno de los representantes que llevaron los colores de San Juan a esta competencia nacional.

La participación fue posible gracias al acompañamiento del Gobierno de San Juan, con el apoyo de la Secretaría de Deporte, en coordinación con la Subsecretaría de Alto Rendimiento, reafirmando el compromiso con el desarrollo y la proyección del deporte sanjuanino.