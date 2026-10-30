Universitario afrontará este sábado una nueva edición del clásico sanjuanino frente a San Juan Rugby Club. El encuentro, correspondiente a la última fecha de la fase clasificatoria del Top 8 Oro, se disputará desde las 15.30 en Santa Lucía y contará con el arbitraje de Federico González.
Universitario visita a San Juan RC en una nueva edición del clásico
La Uni enfrentará este sábado 31 de octubre al “Piuquén” por la última fecha del Top 8 Oro del Regional Cuyano. La “U” buscará una victoria que le permita asegurar su clasificación al partido por el quinto puesto y mantenerse en carrera por una plaza para el Torneo del Interior B 2027.