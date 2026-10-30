"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > policía

Rematarán vehículos de la Policía desde $100.000 y hay fecha confirmada

La Gerencia de Préstamos de la CAS, llevará adelante el próximo viernes 13 de noviembre el remate oficial de movilidades pertenecientes a la Policía de San Juan. La subasta comenzará a las 15:00 y tendrá lugar en la sede de la Gerencia, ubicada en calle Mendoza 451 Sur, Capital.

Entre los bienes incluidos en el remate se encuentran automóviles y motocicletas de distintas marcas y modelos. El listado contempla unidades Chevrolet Classic, Chevrolet Cruze, Ford Focus, Renault Fluence y Toyota Corolla, además de motocicletas Bajaj Rouser, Honda CBX y TVS RTR.

Los precios de base varían según el modelo y las características de cada unidad. Como referencia, algunas motocicletas parten de los $100.000, mientras que los automóviles presentan valores iniciales que oscilan entre los $500.000 y $1.000.000.

Entre los ejemplos se encuentran los Chevrolet Classic modelo 2014, con una base de $500.000; los Chevrolet Cruze 2018, de $900.000; y los Toyota Corolla 2017, de $1.000.000.

Te puede interesar...

Estos importes corresponden a algunas de las unidades incluidas en la subasta y constituyen valores de inicio, por lo que el precio final dependerá de las ofertas realizadas durante el remate.

Los valores específicos de cada automóvil y motocicleta se encuentran detallados en el listado oficial del remate.

Exhibición de los bienes

Las personas interesadas podrán recorrer y conocer las movilidades disponibles durante los días 10, 11 y 12 de noviembre, en horario de 13:30 a 18:00. La exhibición se realizará en el predio ubicado en calle Corrientes 1090 Este, Ex Urbino, departamento Capital.

Modalidad de pago

El pago podrá efectuarse en moneda de curso legal, mediante efectivo, transferencia bancaria o Mercado Pago. Asimismo, se contempla la posibilidad de abonar una seña del 10%, más el 10% correspondiente a la comisión del martillero.

El plazo para completar la cancelación será de cinco días hábiles posteriores a la fecha del remate. El comprobante de pago deberá remitirse a la oficina de Tesorería de la Caja de Acción Social, ubicada en calle Santa Fe 10 Este, Capital.

Informes

Para realizar consultas y obtener mayor información sobre el remate, los interesados podrán comunicarse exclusivamente por WhatsApp a los siguientes números:

* 264 4868564

* 264 4102526

La actividad se llevará adelante a través de la Gerencia de Préstamos de la Caja de Acción Social, responsable de la organización del remate oficial.

Temas

Te puede interesar