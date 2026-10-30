Rematarán vehículos de la Policía desde $100.000 y hay fecha confirmada

Estos importes corresponden a algunas de las unidades incluidas en la subasta y constituyen valores de inicio, por lo que el precio final dependerá de las ofertas realizadas durante el remate.

Los valores específicos de cada automóvil y motocicleta se encuentran detallados en el listado oficial del remate.

Exhibición de los bienes

Las personas interesadas podrán recorrer y conocer las movilidades disponibles durante los días 10, 11 y 12 de noviembre, en horario de 13:30 a 18:00. La exhibición se realizará en el predio ubicado en calle Corrientes 1090 Este, Ex Urbino, departamento Capital.

Modalidad de pago

El pago podrá efectuarse en moneda de curso legal, mediante efectivo, transferencia bancaria o Mercado Pago. Asimismo, se contempla la posibilidad de abonar una seña del 10%, más el 10% correspondiente a la comisión del martillero.

El plazo para completar la cancelación será de cinco días hábiles posteriores a la fecha del remate. El comprobante de pago deberá remitirse a la oficina de Tesorería de la Caja de Acción Social, ubicada en calle Santa Fe 10 Este, Capital.

Informes

Para realizar consultas y obtener mayor información sobre el remate, los interesados podrán comunicarse exclusivamente por WhatsApp a los siguientes números:

* 264 4868564

* 264 4102526

La actividad se llevará adelante a través de la Gerencia de Préstamos de la Caja de Acción Social, responsable de la organización del remate oficial.