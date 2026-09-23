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Golden Mining entregará un puente modular de 24 metros a Ullúm

La empresa, operadora del proyecto Hualilán, acordó ceder sin costo una estructura metálica de unos 24 metros de longitud. El municipio podrá utilizarla para responder ante emergencias que afecten la circulación vial.

La empresa Golden Mining S.A., operadora del proyecto Hualilán, anunció un acuerdo con la Municipalidad de Ullúm para poner a disposición del municipio un puente vehicular modular de aproximadamente 24 metros de longitud.

Según se informó, la estructura será destinada a atender situaciones de emergencia o urgencia que puedan afectar la circulación vehicular en el departamento. El objetivo es que el municipio cuente con una alternativa para restablecer la conectividad ante eventuales interrupciones en caminos y pasos vehiculares.

El equipamiento es una estructura de puente vehicular metálico modular, diseñada como recurso de tránsito público. Como parte del acuerdo, Golden Mining proporcionará la documentación técnica disponible para su montaje y garantizará el transporte inicial de la estructura hasta el lugar que determine la Municipalidad de Ullúm.

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Desde la empresa señalaron que la iniciativa forma parte de sus acciones de vinculación comunitaria y responsabilidad social. Sonia Delgado, presidenta de Golden Mining S.A., destacó que el trabajo de la compañía en San Juan busca complementarse con acciones destinadas a fortalecer a las instituciones locales.

“En Hualilán estamos convencidos de que el desarrollo minero en la provincia debe ir acompañado de acciones concretas que fortalezcan a las instituciones locales y generen un beneficio directo en el bienestar de nuestras comunidades”, sostuvo Delgado.

La directiva agregó que la entrega permitirá al municipio disponer de una herramienta para responder ante situaciones que puedan comprometer caminos, pasos y la conectividad vial de Ullúm.

Por su parte, el intendente David Domínguez destacó que contar con este equipamiento permitirá responder con mayor rapidez ante contingencias climáticas y otras situaciones que puedan afectar la infraestructura vial.

El acuerdo se presenta como una acción conjunta entre la empresa y el municipio orientada a reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias y reducir posibles interrupciones en la circulación de los vecinos.

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