Golden Mining entregará un puente modular de 24 metros a Ullúm

Desde la empresa señalaron que la iniciativa forma parte de sus acciones de vinculación comunitaria y responsabilidad social. Sonia Delgado, presidenta de Golden Mining S.A., destacó que el trabajo de la compañía en San Juan busca complementarse con acciones destinadas a fortalecer a las instituciones locales.

“En Hualilán estamos convencidos de que el desarrollo minero en la provincia debe ir acompañado de acciones concretas que fortalezcan a las instituciones locales y generen un beneficio directo en el bienestar de nuestras comunidades”, sostuvo Delgado.

La directiva agregó que la entrega permitirá al municipio disponer de una herramienta para responder ante situaciones que puedan comprometer caminos, pasos y la conectividad vial de Ullúm.

Por su parte, el intendente David Domínguez destacó que contar con este equipamiento permitirá responder con mayor rapidez ante contingencias climáticas y otras situaciones que puedan afectar la infraestructura vial.

El acuerdo se presenta como una acción conjunta entre la empresa y el municipio orientada a reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias y reducir posibles interrupciones en la circulación de los vecinos.