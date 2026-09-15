VOGE ya tiene concesionario oficial en San Juan con venta y servicio técnico

El concesionario cuenta con exhibición de los distintos modelos de VOGE, con alternativas dentro de los segmentos Adventure, ON-OFF, Naked y Scooter. Uno de los puntos centrales de la nueva sede es que también incorpora servicio técnico de posventa oficial, repuestos originales y personal especializado.

De esta manera, quienes adquieran una moto de la marca en San Juan podrán realizar allí los trabajos de mantenimiento y acceder al respaldo de la red oficial.

La propuesta busca responder a una de las principales necesidades de quienes compran motos de alta gama: contar no solamente con un lugar donde adquirir el vehículo, sino también con respaldo técnico y disponibilidad de repuestos.

La apertura tendrá además una propuesta vinculada directamente con el mundo de las motos y los viajes.

Los días 23 y 24 de septiembre se presentará en el nuevo concesionario la muestra “Anatomía de 100.000 km”, que reúne fotografías, objetos y material de una travesía realizada durante dos años por América Latina a bordo de una VOGE 300 Rally.

La experiencia fue protagonizada por el motociclista argentino Ricardo “Yago” Lorenz, quien recorrió 100.000 kilómetros durante el viaje.

La muestra podrá visitarse durante ambas jornadas y, entre las 19 y las 20, estará presente el propio motociclista para contar detalles de la travesía y compartir su experiencia.

Con la incorporación de VOGE, Grupo Lorenzo amplía su propuesta dentro del mercado de movilidad de Cuyo y suma una nueva marca a su estructura comercial. El grupo cuenta con una red de concesionarias y operaciones vinculadas a vehículos nuevos y usados, motos, posventa y distintas soluciones de movilidad.

La llegada de VOGE a San Juan se suma así a la expansión regional de la compañía, que busca consolidar una oferta que abarque distintos segmentos del mercado automotor y de motocicletas.

El nuevo concesionario ya se encuentra operativo en Rawson Norte 17 y Avenida Libertador San Martín, con la gama VOGE y su servicio oficial de posventa disponibles para el público sanjuanino.