Más de 3 metros de nieve en Las Leñas y una promoción especial para los cuyanos

Las nevadas recientes y las bajas temperaturas nocturnas permitieron conservar buenas condiciones en el dominio esquiable. Según los reportes del complejo, la nieve pisada supera los 1,20 metros en la base y alcanza más de 3 metros en los sectores más altos.

Con este panorama, la montaña llega a septiembre con condiciones que todavía permiten disfrutar de distintas actividades invernales, mientras el complejo analiza cómo evolucionará el clima para definir si puede extender el calendario.

Por ahora, la fecha oficial de cierre está fijada para el 28 de septiembre.

A la promoción especial para los cuyanos se suman los beneficios de hotelería que Las Leñas mantiene para los últimos días de la temporada, con descuentos que pueden alcanzar el 30%, según la disponibilidad de habitaciones.

Qué propone Las Leñas después del cierre de la temporada de esquí

A partir del 29 de septiembre, el complejo tiene previsto comenzar una nueva etapa como “Centro de Montaña”, con propuestas destinadas a peatones, familias y visitantes que lleguen por el día.

Entre las actividades anunciadas aparecen el Parque Aventura, el ascenso en telesilla para peatones, caminatas con raquetas de nieve, bautismos de esquí y experiencias con snowbikes.

La montaña también proyecta actividades para los meses de verano, entre ellas cabalgatas, rafting, tirolesa, escalada, rappel y mountain bike. El complejo además prepara a su personal para recibir al turismo internacional, especialmente ante el crecimiento de visitantes provenientes de Brasil.

La información sobre la promoción para residentes cuyanos, las condiciones de acceso, el estado de las pistas y los partes diarios puede consultarse a través de los canales oficiales de Las Leñas.