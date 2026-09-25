El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte ofrece una completa grilla de eventos para toda la comunidad desde el viernes 25 hasta el martes 29 de septiembre. Las propuestas abarcan desde conciertos masivos y obras teatrales hasta artes visuales y talleres tradicionales. Cada espacio cultural abre sus puertas para construir oportunidades de encuentro y disfrute en la provincia.
Qué hacer el fin de semana en San Juan: agenda cultural
Los espacios del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte ofrecen varias actividades.