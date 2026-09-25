Qué hacer el fin de semana en San Juan: agenda cultural

En el Centro Cultural Conte Grand, el viernes 25 se realizará la propuesta "Equinoccio Tango", que incluye clases, feria y espectáculo en vivo. Las actividades "Luz, Cámara y Acción 2" y "Laboratorio de Música electrónica" fueron reprogramadas para este sábado. Para cerrar el fin de semana, el domingo 27 habrá una tarde de feria y cine para las nuevas generaciones a partir de las 16 h, con proyecciones gratuitas desde las 19:30 h.

En cuanto al Chalet Cantoni Casa Cultural, el viernes 25 a las 20:10 h se proyectará la película "Corazón Embalsamado", y el sábado 26 a las 20 h recibirá el recital de "Vibra Alterna" con las bandas locales Solana Full Band y Cuadros Colgados con entrada libre.

Finalmente, en materia visual y artesanal, el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson mantiene abiertas sus salas de exposición de martes a domingo de 12 a 20 h.

A su vez, el Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero impulsa los talleres de Bordado Chino este sábado 26 y Cerámica el martes 29.