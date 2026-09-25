"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > agenda

Qué hacer el fin de semana en San Juan: agenda cultural

Los espacios del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte ofrecen varias actividades.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte ofrece una completa grilla de eventos para toda la comunidad desde el viernes 25 hasta el martes 29 de septiembre. Las propuestas abarcan desde conciertos masivos y obras teatrales hasta artes visuales y talleres tradicionales. Cada espacio cultural abre sus puertas para construir oportunidades de encuentro y disfrute en la provincia.

En el Teatro del Bicentenario se destaca la música en vivo con "Después de Viejos" este sábado 26 a las 21:30 h, mientras que el domingo 27 a las 20 h se presentará la Orquesta Sinfónica Nacional con entrada libre y gratuita. Además, el espacio brinda visitas guiadas en diversos horarios.

Por otro lado, el Teatro Sarmiento albergará el certamen de danza "Al Danzar" hasta el domingo 27. Las entradas para este encuentro dancístico se consiguen en la boletería de la sala.

Te puede interesar...

En el Centro Cultural Conte Grand, el viernes 25 se realizará la propuesta "Equinoccio Tango", que incluye clases, feria y espectáculo en vivo. Las actividades "Luz, Cámara y Acción 2" y "Laboratorio de Música electrónica" fueron reprogramadas para este sábado. Para cerrar el fin de semana, el domingo 27 habrá una tarde de feria y cine para las nuevas generaciones a partir de las 16 h, con proyecciones gratuitas desde las 19:30 h.

En cuanto al Chalet Cantoni Casa Cultural, el viernes 25 a las 20:10 h se proyectará la película "Corazón Embalsamado", y el sábado 26 a las 20 h recibirá el recital de "Vibra Alterna" con las bandas locales Solana Full Band y Cuadros Colgados con entrada libre.

Finalmente, en materia visual y artesanal, el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson mantiene abiertas sus salas de exposición de martes a domingo de 12 a 20 h.

A su vez, el Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero impulsa los talleres de Bordado Chino este sábado 26 y Cerámica el martes 29.

Temas

Te puede interesar