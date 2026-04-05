De la mano de Rampulla, Argentina campeón de la Copa de las Naciones

Pero el título se construyó desde lo colectivo. La experiencia de Lucas Ordóñez fue fundamental para sostener el orden defensivo, mientras que el equipo mostró equilibrio en todas sus líneas. También se destacó el rendimiento de Mena en un nivel alto durante toda la final, aportando intensidad y presencia en momentos decisivos.

La solidez en el arco estuvo bien marcada, por Acevedo, sin rebotes innecesarios y con la resolución instantánea a los sorpresivos ataques del conjunto europeo. Romero, el nolito que sorprende de pivote, se inclinó por la amenaza constante al triángulo formado por el rival. Además, se involucró en el juego del medio campo que permitió a la selección poder oxigenar los espacios para que Bridge, al estilo característico suyo, rompa líneas repartiendo la bocha por el campo rival.

Entre tanto sudor sanjuanino, el que llamó la atención por la soltura y la rapidez que aporto al juego, fue el mendocino Martínez, siendo relevo varias veces de Platero. El oriundo de Concepción, protagonista de toda la cancha haciendo sentir a los italianos a la altura de las circunstancias, con su clásico juego fuerte , de choque y para adelante. Destellos de los que demostró una vez más en instancias decisivas.

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El triunfo además tuvo un valor especial: Argentina logró tomarse revancha de la derrota sufrida ante Italia en la fase de grupos y también dejar atrás lo ocurrido en el último Mundial, cerrando el torneo con una imagen firme y convincente.

En un partido trabajado, donde el planteo táctico de Italia exigió paciencia y precisión, la Albiceleste supo golpear en los momentos justos y sostener la ventaja con madurez hasta el final.

El plantel campeón, dirigido por José Luis Páez, lo integran los arqueros Constantino Acevedo y Bautista Acevedo más Ezequiel Mena, Jerónimo García, Lucas Ordoñez, Danilo Rampulla, Lucas Martínez, Franco Platero, Facundo Bridge y Gonzalo Romero.

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Por el lado de los italianos, esta clasificación a la final del certamen hockístico más antiguo y tradicional luego de 32 años en que no accedía a dicha instancia. Esa última vez había sido en la versión de 1994 cuando cayeron en la final ante Portugal. Y más, la última vez que la Squadra Azzurra se adjudicó la Copa de las Naciones fue en 1982 cuando superó, justamente, a Argentina.

Con esta consagración, Argentina no solo reafirma su lugar entre las potencias del hockey sobre patines, sino que además logra el bicampeonato en la Copa de las Naciones, consolidando un ciclo competitivo de alto nivel.