De la gripe a la bronquiolitis: cómo viene la temporada de virus respiratorios

Los especialistas señalaron que los casos se concentraron principalmente en niños de entre 0 y 9 años, aunque también se observó circulación en adultos de 45 a 65 años. Sobre las cifras provinciales, indicaron que San Juan acumuló 82 muestras positivas de influenza durante las primeras 25 semanas del año, lo que representó cerca del 4% del total de casos analizados en el país, ubicando a la provincia en el décimo puesto del ranking nacional.

Desde Epidemiología explicaron además que la cantidad de contagios está directamente relacionada con la densidad poblacional de cada distrito, y que las provincias más pobladas concentran naturalmente un mayor número de casos. Sin embargo, advirtieron que el frío continúa siendo un factor de riesgo y que las medidas de prevención deben sostenerse en las próximas semanas, especialmente con la llegada de agosto.

En paralelo, indicaron a este medio que el virus sincicial respiratorio (VSR) pasó a ganar peso en las internaciones, sobre todo en niños menores de dos años, el grupo más expuesto a cuadros de bronquiolitis. Respecto del COVID-19, señalaron que su circulación se mantiene en niveles bajos y sin señales de repunte.

Desde el área recordaron, por último, que la vacuna contra la gripe sigue disponible de forma gratuita y sin turno previo en todos los centros de salud y hospitales de la provincia, con especial recomendación para adultos mayores, embarazadas y niños de entre 6 meses y 2 años, grupo en el que la aplicación es obligatoria.