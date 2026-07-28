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De la gripe a la bronquiolitis: cómo viene la temporada de virus respiratorios

San Juan cursa esta semana, la 30 del calendario epidemiológico, con la circulación de gripe en descenso, aunque el virus sincicial respiratorio gana peso en las internaciones de niños pequeños.

La circulación de enfermedades respiratorias en San Juan mantiene una tendencia descendente luego del fuerte incremento registrado a comienzos del invierno. El área de Epidemiología del Hospital Rawson explicó a este medio que la provincia transita esta semana, la 30 del calendario epidemiológico, con un panorama de baja sostenida en los principales indicadores.

Según detallaron, el inicio de la temporada fue abrupto: los contagios comenzaron a acelerarse a partir de la semana 18 y alcanzaron su pico entre las semanas 22 y 23. Desde entonces, remarcaron, se registran varias semanas consecutivas de descenso relativo, confirmando la tendencia a la baja también en la semana en curso.

La influenza A fue, precisaron desde el área, el virus predominante durante esta temporada en la provincia, responsable de la mayoría de los cuadros gripales con fiebre, dolor de garganta y tos. Dentro de esa cepa, la variante H3N2 se consolidó como la más frecuente tanto en San Juan como a nivel nacional, según los últimos datos del Boletín Epidemiológico Nacional.

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Los especialistas señalaron que los casos se concentraron principalmente en niños de entre 0 y 9 años, aunque también se observó circulación en adultos de 45 a 65 años. Sobre las cifras provinciales, indicaron que San Juan acumuló 82 muestras positivas de influenza durante las primeras 25 semanas del año, lo que representó cerca del 4% del total de casos analizados en el país, ubicando a la provincia en el décimo puesto del ranking nacional.

Desde Epidemiología explicaron además que la cantidad de contagios está directamente relacionada con la densidad poblacional de cada distrito, y que las provincias más pobladas concentran naturalmente un mayor número de casos. Sin embargo, advirtieron que el frío continúa siendo un factor de riesgo y que las medidas de prevención deben sostenerse en las próximas semanas, especialmente con la llegada de agosto.

En paralelo, indicaron a este medio que el virus sincicial respiratorio (VSR) pasó a ganar peso en las internaciones, sobre todo en niños menores de dos años, el grupo más expuesto a cuadros de bronquiolitis. Respecto del COVID-19, señalaron que su circulación se mantiene en niveles bajos y sin señales de repunte.

Desde el área recordaron, por último, que la vacuna contra la gripe sigue disponible de forma gratuita y sin turno previo en todos los centros de salud y hospitales de la provincia, con especial recomendación para adultos mayores, embarazadas y niños de entre 6 meses y 2 años, grupo en el que la aplicación es obligatoria.

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