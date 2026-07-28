Colapinto fue el más rápido en las pruebas de Pirelli en Hungría

Durante el ensayo, los pilotos trabajaron inicialmente con diferentes variantes del compuesto C3 y luego realizaron simulaciones de carrera para analizar el desgaste y el rendimiento de los neumáticos. En el caso de Colapinto y Bortoleto, la actividad continuó con pruebas sobre los compuestos C4 y C5 mediante simulaciones de clasificación y tandas de mayor kilometraje.

Las pruebas se desarrollaron bajo condiciones exigentes, con una temperatura ambiente cercana a los 30°C y un asfalto que alcanzó los 53°C, lo que permitió a Pirelli recopilar una importante cantidad de información para el desarrollo de los neumáticos que estrenará la categoría dentro de dos temporadas.

La actividad continuará este miércoles con la segunda y última jornada de ensayos en el Hungaroring, donde Colapinto volverá a representar a Alpine junto a Gabriel Bortoleto, con un programa de trabajo similar al realizado durante este martes.