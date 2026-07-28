El piloto argentino Franco Colapinto cerró una destacada actuación en la primera jornada de pruebas de neumáticos que Pirelli llevó a cabo este martes en el circuito de Hungaroring, al marcar el mejor tiempo del día en los ensayos destinados al desarrollo de los compuestos que utilizará la Fórmula 1 en la temporada 2027.
Colapinto fue el más rápido en las pruebas de Pirelli en Hungría
Franco Colapinto marcó el mejor tiempo del día en el Hungaroring durante los test de neumáticos para la temporada 2027 de la Fórmula 1.