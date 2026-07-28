Una escena escalofriante sacudió al futsal femenino en Brasil. Sobre el final de un partido entre RDJ Sport y RSN correspondiente al Campeonato Municipal de Eusebio, en un gimnasio de la ciudad de Fortaleza, una jugadora pateó dos veces en la cabeza a una rival que le había interceptado la pelota en un contraataque. La víctima quedó tendida en el suelo, pero la rápida intervención del cuerpo médico evitó que la situación fuera peor: la jugadora agredida fue atendida de inmediato y quedó fuera de peligro. La agresora fue sancionada por cinco años para cualquier actividad deportiva organizada por la institución.
Le pegó patadas en la cabeza: ataque en el futsal femenino de Brasil
La víctima quedó tendida en el suelo pero fue atendida de inmediato y quedó fuera de peligro. El municipio emitió un comunicado oficial condenando los hechos. Las imágenes del episodio son de contenido sensible.