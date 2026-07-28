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Le pegó patadas en la cabeza: ataque en el futsal femenino de Brasil

La víctima quedó tendida en el suelo pero fue atendida de inmediato y quedó fuera de peligro. El municipio emitió un comunicado oficial condenando los hechos. Las imágenes del episodio son de contenido sensible.

Una escena escalofriante sacudió al futsal femenino en Brasil. Sobre el final de un partido entre RDJ Sport y RSN correspondiente al Campeonato Municipal de Eusebio, en un gimnasio de la ciudad de Fortaleza, una jugadora pateó dos veces en la cabeza a una rival que le había interceptado la pelota en un contraataque. La víctima quedó tendida en el suelo, pero la rápida intervención del cuerpo médico evitó que la situación fuera peor: la jugadora agredida fue atendida de inmediato y quedó fuera de peligro. La agresora fue sancionada por cinco años para cualquier actividad deportiva organizada por la institución.

La jugada que desencadenó la agresión fue un contraataque frustrado. Cuando la pelota le fue interceptada, la jugadora reaccionó con una violencia que no tiene ninguna justificación deportiva: pateó en la cabeza a su rival en dos oportunidades, en una secuencia captada por las cámaras del evento y que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

El municipio de Eusebio no tardó en pronunciarse a través de un comunicado oficial: "No toleramos los actos de violencia ni las conductas antideportivas. Creemos que el deporte es una herramienta transformadora para la sociedad. La Liga Deportiva de Futsal, tras revisar el informe del partido, ha sancionado al jugador infractor prohibiéndole participar en cualquier actividad deportiva organizada por la institución durante los próximos cinco años." El comunicado también confirmó que la jugadora agredida recibió atención médica inmediata y el seguimiento correspondiente.

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FUENTE: TyC Sports

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