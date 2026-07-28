Le pegó patadas en la cabeza: ataque en el futsal femenino de Brasil

IMPRESIONANTE AGRESIÓN EN BRASIL



Una jugadora agredió a adversaria con patadas en la cabeza y puñetazos en campeonato de futsal femenino en Ceará. pic.twitter.com/IZnto5oa2d — Santiago Ravidlas (@SantiRavidlasPy) July 25, 2026

La jugada que desencadenó la agresión fue un contraataque frustrado. Cuando la pelota le fue interceptada, la jugadora reaccionó con una violencia que no tiene ninguna justificación deportiva: pateó en la cabeza a su rival en dos oportunidades, en una secuencia captada por las cámaras del evento y que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

El municipio de Eusebio no tardó en pronunciarse a través de un comunicado oficial: "No toleramos los actos de violencia ni las conductas antideportivas. Creemos que el deporte es una herramienta transformadora para la sociedad. La Liga Deportiva de Futsal, tras revisar el informe del partido, ha sancionado al jugador infractor prohibiéndole participar en cualquier actividad deportiva organizada por la institución durante los próximos cinco años." El comunicado también confirmó que la jugadora agredida recibió atención médica inmediata y el seguimiento correspondiente.