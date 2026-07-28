McDonald´s consolida su rol como uno de los principales empleadores de jóvenes

La compañía impulsa este compromiso a través de una propuesta de valor que combina empleo formal, flexibilidad horaria, capacitación continua y oportunidades de crecimiento. Para muchos jóvenes, el ingreso a McDonald’s representa su primer trabajo, pero también el inicio de un recorrido de aprendizaje en habilidades operativas, atención al cliente, trabajo en equipo y liderazgo.

“En Arcos Dorados creemos que el empleo joven formal es una herramienta concreta para abrir oportunidades. Nuestro compromiso es ofrecer un entorno donde los jóvenes puedan aprender, desarrollarse y construir su camino profesional, muchas veces desde su primera experiencia laboral”, afirmó Diego Paniagua, Director General de Arcos Dorados Argentina.

Formación, inclusión y desarrollo

Además de las oportunidades laborales dentro de sus restaurantes, Arcos Dorados continúa fortaleciendo sus iniciativas de capacitación. A nivel regional, la compañía generó más de 351.900 instancias de formación y empleo formal para jóvenes durante 2025, y superó los 2,1 millones de horas de formación entre todos sus colaboradores.

En Argentina, el compromiso con la inclusión también se refleja en la integración de 132 personas con discapacidad en sus equipos, así como en el trabajo junto a organizaciones sociales y aliados estratégicos para ampliar el acceso a herramientas de formación y empleabilidad.

La compañía también continúa impulsando iniciativas como MCampus Comunidad, su plataforma educativa gratuita, y programas de voluntariado y formación que buscan acercar herramientas concretas para el desarrollo profesional de jóvenes dentro y fuera de la organización.

Un compromiso que también fue reconocido

Durante 2025, Arcos Dorados Argentina fue reconocida como la compañía #1 en Talento Joven por Great Place to Work, destacando su capacidad para ofrecer un entorno de trabajo inclusivo, oportunidades reales de desarrollo profesional, liderazgo cercano y una cultura basada en la confianza, el aprendizaje y la innovación.

El reporte también destaca otros avances locales vinculados a Receta del Futuro: la reutilización de 761.082 litros de aceite, la reducción de más de 200.000 descartables mediante la incorporación de vajilla reutilizable en las oficinas de Olivos, 13 restaurantes abiertos o renovados con iniciativas de sostenibilidad, 36.179 recorridos de Puertas Abiertas y USD 599.009 recaudados durante Gran Día, destinados a Casa Ronald McDonald’s y Fundación Cimientos.

El Reporte de Impacto Social y Desarrollo Sostenible 2025 fue elaborado conforme a los Estándares Universales 2021 de la Global Reporting Initiative (GRI) y a los principales indicadores del Sustainability Accounting Standards Board (SASB), con indicadores verificados de forma independiente por Ernst & Young (EY). Ya se encuentra disponible en el sitio corporativo de Arcos Dorados.