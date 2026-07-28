Un temblor de 4,1 grados de magnitud sacudió a la provincia de Mendoza durante la noche de este lunes y se percibió en varios puntos de la región cuyana. Según los datos oficiales emitidos por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el fenómeno ocurrió a las 22:37 horas y tuvo una profundidad muy superficial, fijada en solo 8 kilómetros.
Tembló en Mendoza: el INPRES confirmó un sismo de 4,1° de magnitud
Ocurrió en la noche de este lunes y tuvo una profundidad de apenas 8 kilómetros. Según datos del INPRES, el epicentro se ubicó en la vecina provincia y alcanzó una intensidad de III a IV.