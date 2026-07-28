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Tembló en Mendoza: el INPRES confirmó un sismo de 4,1° de magnitud

Ocurrió en la noche de este lunes y tuvo una profundidad de apenas 8 kilómetros. Según datos del INPRES, el epicentro se ubicó en la vecina provincia y alcanzó una intensidad de III a IV.

Un temblor de 4,1 grados de magnitud sacudió a la provincia de Mendoza durante la noche de este lunes y se percibió en varios puntos de la región cuyana. Según los datos oficiales emitidos por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el fenómeno ocurrió a las 22:37 horas y tuvo una profundidad muy superficial, fijada en solo 8 kilómetros.

Aunque en un primer momento el organismo nacional emitió un reporte preliminar que ubicaba el movimiento telúrico en los 4,8 grados, con el correr de los minutos actualizó la información de los sismógrafos y ajustó el registro final a 4,1° de magnitud.

El epicentro del movimiento sísmico se localizó en territorio mendocino, a 8 kilómetros al oeste de El Carrizal, 35 kilómetros al noreste de Tunuyán y 41 kilómetros al suroeste de San Martín, una zona geográficamente cercana al límite sur sanjuanino.

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Intensidad y repercusión

De acuerdo al informe del INPRES, el sismo se percibió con una intensidad de III a IV en localidades como Tunuyán y Tupungato, donde fue advertido por personas en reposo y provocó la oscilación de objetos colgados.

En tanto, en la Ciudad de Mendoza, San Carlos, Rivadavia y San Martín la intensidad fue de grado III. El fenómeno también tuvo rápida repercusión en las redes sociales, donde vecinos de distintos puntos de la provincia vecina reportaron haber sentido el sacudón.

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