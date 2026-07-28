Tembló en Mendoza: el INPRES confirmó un sismo de 4,1° de magnitud

Aunque en un primer momento el organismo nacional emitió un reporte preliminar que ubicaba el movimiento telúrico en los 4,8 grados, con el correr de los minutos actualizó la información de los sismógrafos y ajustó el registro final a 4,1° de magnitud.

El epicentro del movimiento sísmico se localizó en territorio mendocino, a 8 kilómetros al oeste de El Carrizal, 35 kilómetros al noreste de Tunuyán y 41 kilómetros al suroeste de San Martín, una zona geográficamente cercana al límite sur sanjuanino.