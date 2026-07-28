Vicuña convoca a la cuarta Ronda de Negocios en Iglesia

El servicio licitado comprende el transporte terrestre integral de personal para las obras de construcción del proyecto, conectando la Ciudad de San Juan y el centro logístico Albardón con las instalaciones operativas en alta montaña. La cobertura abarca los traslados desde y hacia la terminal ubicada en San Juan, el campamento principal Vicuña y la red de campamentos del proyecto (Fases I a IV, Batidero, La Guanaco, La Brea, Corredor Norte —Río Blanco, La Jarilla y La Majadita— y futuros campamentos a definir).
Rubros Requeridos
Para esta cuarta edición, los rubros convocados para integrarse como potenciales subcontratistas de las empresas oferentes son:
- Talleres mecánicos especializados
- Servicio de mantenimiento eléctrico automotriz
- Servicio de mantenimiento y venta de neumáticos
- Estaciones de servicio y lubricentro industrial
- Servicio de mantenimiento de aire acondicionado automotriz
- Servicio de lavado y limpieza interior de vehículos a nivel industrial
- Grúas y equipo de rescate vehicular de gran porte
- Servicio de camionetas guía
- Consultoría en Higiene y Seguridad
- Provisión de agua embotellada
- Servicios de comida a bordo y de emergencia (debidamente habilitados)
- Provisión y carga de extintores de incendio
- Provisión y recarga de tubos de oxígeno
- Consultoría en selección y capacitación de recursos humanos
¿Cómo participar?
Las empresas interesadas en formar parte de este proceso deberán completar su postulación de manera virtual antes del martes 4 de agosto a las 12:00 hs (mediodía) a través de este enlace RONDA DE NEGOCIOS: Rellenar formulario.
Una vez finalizado el registro y previa evaluación de los perfiles, la asignación de los turnos correspondientes para las reuniones y actividades se notificará formalmente vía correo electrónico.
Requisitos de Participación:
- Contar con inscripción vigente en el registro de proveedores de la compañía Achilles ([Link de acceso]).
- Documentación legal, fiscal y contable al día (Constancia de ARCA y habilitaciones correspondientes).
- Cumplir y acreditar las normativas de seguridad, higiene y cuidado ambiental exigidas por los estándares de Vicuña.