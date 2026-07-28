Vicuña convoca a la cuarta Ronda de Negocios en Iglesia

El servicio licitado comprende el transporte terrestre integral de personal para las obras de construcción del proyecto, conectando la Ciudad de San Juan y el centro logístico Albardón con las instalaciones operativas en alta montaña. La cobertura abarca los traslados desde y hacia la terminal ubicada en San Juan, el campamento principal Vicuña y la red de campamentos del proyecto (Fases I a IV, Batidero, La Guanaco, La Brea, Corredor Norte —Río Blanco, La Jarilla y La Majadita— y futuros campamentos a definir).

Rubros Requeridos

Para esta cuarta edición, los rubros convocados para integrarse como potenciales subcontratistas de las empresas oferentes son:

Talleres mecánicos especializados

Servicio de mantenimiento eléctrico automotriz

Servicio de mantenimiento y venta de neumáticos

Estaciones de servicio y lubricentro industrial

Servicio de mantenimiento de aire acondicionado automotriz

Servicio de lavado y limpieza interior de vehículos a nivel industrial

Grúas y equipo de rescate vehicular de gran porte

Servicio de camionetas guía

Consultoría en Higiene y Seguridad

Provisión de agua embotellada

Servicios de comida a bordo y de emergencia (debidamente habilitados)

Provisión y carga de extintores de incendio

Provisión y recarga de tubos de oxígeno

Consultoría en selección y capacitación de recursos humanos

¿Cómo participar?

Las empresas interesadas en formar parte de este proceso deberán completar su postulación de manera virtual antes del martes 4 de agosto a las 12:00 hs (mediodía) a través de este enlace RONDA DE NEGOCIOS: Rellenar formulario.

Una vez finalizado el registro y previa evaluación de los perfiles, la asignación de los turnos correspondientes para las reuniones y actividades se notificará formalmente vía correo electrónico.

Requisitos de Participación: