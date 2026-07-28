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Vicuña convoca a la cuarta Ronda de Negocios en Iglesia

Será el 10 y 11 de agosto, en el Nodo de Pismanta de Iglesia. Destinado a empresas oferentes y potenciales subcontratistas locales.

En el marco de la próxima licitación para el Servicio de Transporte de Personal a Sitio, Vicuña llevará a cabo una nueva Ronda de Negocios el próximo 10 y 11 de agosto, en el Nodo de Pismanta de Iglesia. El propósito es generar un espacio de vinculación entre las empresas oferentes de la licitación y los potenciales subcontratistas locales de San Juan, con especial foco en los departamentos de Iglesia y Jáchal.

Como parte de esta iniciativa, el lunes 10 de agosto por la mañana se realizará, además, un desayuno de negocios. Esta instancia reunirá a las empresas oferentes principales con prestadores locales del rubro de transporte de personal que, por su escala u otros motivos, no participan de forma directa en la licitación, promoviendo posibles alianzas y esquemas de provisión local.

Sobre el servicio a licitar

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El servicio licitado comprende el transporte terrestre integral de personal para las obras de construcción del proyecto, conectando la Ciudad de San Juan y el centro logístico Albardón con las instalaciones operativas en alta montaña. La cobertura abarca los traslados desde y hacia la terminal ubicada en San Juan, el campamento principal Vicuña y la red de campamentos del proyecto (Fases I a IV, Batidero, La Guanaco, La Brea, Corredor Norte —Río Blanco, La Jarilla y La Majadita— y futuros campamentos a definir).

Rubros Requeridos

Para esta cuarta edición, los rubros convocados para integrarse como potenciales subcontratistas de las empresas oferentes son:

  • Talleres mecánicos especializados
  • Servicio de mantenimiento eléctrico automotriz
  • Servicio de mantenimiento y venta de neumáticos
  • Estaciones de servicio y lubricentro industrial
  • Servicio de mantenimiento de aire acondicionado automotriz
  • Servicio de lavado y limpieza interior de vehículos a nivel industrial
  • Grúas y equipo de rescate vehicular de gran porte
  • Servicio de camionetas guía
  • Consultoría en Higiene y Seguridad
  • Provisión de agua embotellada
  • Servicios de comida a bordo y de emergencia (debidamente habilitados)
  • Provisión y carga de extintores de incendio
  • Provisión y recarga de tubos de oxígeno
  • Consultoría en selección y capacitación de recursos humanos

¿Cómo participar?

Las empresas interesadas en formar parte de este proceso deberán completar su postulación de manera virtual antes del martes 4 de agosto a las 12:00 hs (mediodía) a través de este enlace RONDA DE NEGOCIOS: Rellenar formulario.

Una vez finalizado el registro y previa evaluación de los perfiles, la asignación de los turnos correspondientes para las reuniones y actividades se notificará formalmente vía correo electrónico.

Requisitos de Participación:

  • Contar con inscripción vigente en el registro de proveedores de la compañía Achilles ([Link de acceso]).
  • Documentación legal, fiscal y contable al día (Constancia de ARCA y habilitaciones correspondientes).
  • Cumplir y acreditar las normativas de seguridad, higiene y cuidado ambiental exigidas por los estándares de Vicuña.

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